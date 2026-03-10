Klid i soukromí v širším centru Prahy. Rezidence Dejvice sází na komorní atmosféru a z omezené nabídky bytů dělá jednu z hlavních předností

- V lokalitě Starých Dejvic vzniká pod taktovkou developerské společnosti IMMO Building zbrusu nový rezidenční projekt
- Nese prosté jméno Rezidence Dejvice a nabídne celkem 19 bytových jednotek. Ty jsou vhodné jak pro jednotlivce, tak rodiny s dětmi
- Projekt byl navržen s ohledem na historii dané čtvrti a jako takový sází na komorní atmosféru, která v okolí tradičně panuje
- Noví majitelé budou mít k dispozici kompletní občanskou vybavenost a mohou se těšit na skvělou dostupnost do centra, na letiště i do nedalekých přírodních parků
Do Stromovky i Divoké Šárky je to odsud, co by kamenem dohodil. Stejně tak i na veleslavínské nádraží, odkud každých pár minut jezdí pravidelné spoje na nedaleké Letiště Václava Havla. A protože v těsném sousedství se nachází rovněž zastávka metra Bořislavka, ani cesta do samotného centra města nezabere déle než čtvrt hodiny.
Argumentů, proč se sem nastěhovat, nabízí nově vznikající Rezidence Dejvice víc než dost – od použitých technologií a standardního vybavení, přes důraz na udržitelnost. Na řadu dalších se navíc teprve dostane.
S ohledem na historii i poklidnou atmosféru
Pod výstavbou tohoto prémiového projektu je podepsána developerská společnost IMMO Building. Na rozdíl od mnoha dalších se ale bude v lecčem lišit. Tím nejzásadnějším faktorem je velikost nabídky. V Rezidenci Dejvice vznikne pouhých 19 bytových jednotek.
Již od samého začátku bylo záměrem developera zohlednit dlouhou historií dané lokality, která je známá bohatou vilovou zástavbou, ambasádami a množstvím zeleně. A protože zároveň nabízí i velice poklidnou, ba chvílemi až komorní atmosféru, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším adresám v celé Praze.
Tedy jinými slovy, cílem Rezidence Dejvice není konkurovat velkým developerským komplexům, ale naopak reagovat na rostoucí poptávku po klidném, soukromém a dlouhodobě udržitelném bydlení v zavedené městské čtvrti s vysokým standardem. A centrem na dosah.
Pro jednotlivce i rodiny
Všech 19 bytů je součástí jedné rezidenční budovy nacházející se na prestižní adrese na rozhraní Ořechovky a Starých Dejvic. Jejich budoucí majitelé zde mohou počítat s kompletní občanskou vybaveností. Nechybí tu školy a sportoviště, ale ani obchody, restaurace a další služby každodenní potřeby. V budoucnu navíc kousek od domu povede cyklostezka propojující Stromovku a Šárku.
„Omezený počet bytových jednotek vytváří prostředí, které působí spíše jako soukromý dům než anonymní bytový komplex. Dispozice bytů od 2+kk až po výjimečný 5+kk reflektují různé životní potřeby – od jednotlivců přes páry až po rodiny hledající dlouhodobé bydlení v prestižní lokalitě,“ popisuje nově vznikající projekt zástupce IMMO Building Jaroslav Žahourek.
„Důraz je kladen na světlo, prostor a propojení s okolní zelení. Vysoké stropy, velkoformátová hliníková okna s izolačními trojskly a rohová prosklení přirozeně propojují interiéry s exteriérem. Každá jednotka disponuje balkonem, terasou nebo předzahrádkou orientovanou do klidného vnitrobloku. Aktuálně jsme se stavbou ve druhém nadzemním podlaží a dokončení plánujeme během roku 2027,“ prozrazuje dále.
Respekt k místu i dlouhodobé hodnotě
Prodej zbrusu nových bytů, ve kterých zájemci naleznou mimo jiné stropní vytápění a chlazení, centrální rekuperaci vzduchu, venkovní žaluzie, ale také koupelnové vybavení značek Villeroy & Boch a Hansgrohe, vysoké vnitřní dveře se skrytými zárubněmi nebo dubové parkety, má exkluzivně na starosti realitní kancelář LEXXUS NORTON. Ta se na prodej prémiového bydlení v Praze specializuje dlouhodobě.
„Rezidence Dejvice potvrzuje silný zájem klientů již od zahájení prodeje. Oceňují především kombinaci výjimečné adresy, komorního charakteru projektu a vysokého technického standardu,“ říká realitní makléřka zmíněné společnosti Tereza Kolesárová.
Nově vznikající projekt splňuje energetickou třídu PENB A, což odpovídá současným požadavkům na úsporné a udržitelné bydlení. Součástí domu jsou i podzemní garážová stání a sklepní prostory. Pro majitele větších bytů se počítá hned se dvěma předpřipravenými parkovacími místy vedle sebe a sklepem v bezprostřední blízkosti. U vybraných jednotek je také připravena instalace na venkovní sprchu, vířivku a saunu.