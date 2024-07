K jídlu přibyly i léky. Foodora bude nově zákazníkům až před dveře dovážet volně prodejná léčiva

V rámci spolupráce se sítí lékáren Dr. Max rozšiřuje společnost foodora (dříve Dáme jídlo) své portfolio. Nově bude svým zákazníkům doručovat i volně prodejné léky. A to v Praze, v Brně a již brzy také v Ostravě.





„Je to jednoduché. Foodora je tu od toho, aby uživatelům zajistila cokoliv, co mohou během dne potřebovat. Během nemoci to platí dvojnásob,“ nechal se slyšet šéf zmíněné logistické společnosti Adam Kolesa. „I proto jsme navázali spolupráci s lékárenskou sítí Dr. Max. Zákazníkům doručíme volně prodejná léčiva pokud zrovna marodí, nebo se třeba starají o nemocné příbuzné.“

Foodora touto novinkou v Česku rozšiřuje službu, která je jinde v Evropě celkem již běžnou záležitostí. „Naším cílem je rozšířit možnost rychlého doručení léků a zdravotnických potřeb z lékáren po celé ČR. Toto nám přijde hodně důležité i proto, že díky objednání přes kurýrní služby nevystavují nemocní nákaze ani okolí,“ doplnil Kolesa.