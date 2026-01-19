Jeden z nejbohatších Čechů chce posílit v segmentu luxusních jachet. Komárkova KKCG Maritime by ráda odkoupila další akcie italské firmy Ferretti

Společnost KKCG Maritime, která spadá do investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka oznámila záměr navýšit svůj vlastnický podíl v italské firmě Ferretti zabývající se výrobou luxusních jachet. Komárkova společnost dle pondělní tiskové zprávy nabízí odkup až 52,1 milionu akcií za cenu 3,5 eura (85 korun) za kus. Celá transakce, jejíž realizace by znamenala navýšení podílu KKCG Maritime na 29,9 procenta, by tak měla hodnotu 182,5 milionu eur, respektive asi 4,4 miliardy korun.
Cílem Komárkovy firmy je „sehrát aktivnější roli v podpoře dalšího růstu a rozvoje společnosti“, do níž poprvé vstoupila před třemi lety a pod kterou vedle Ferretti Yachts patří i další slavné námořní značky jako například Pershing či Riva.
„Tato nabídka odráží náš dlouhodobý závazek vůči společnosti Ferretti a ambici aktivně přispívat k jejímu budoucímu růstu. Náš přístup k vytváření hodnoty je založen na aktivním investičním stylu, kvalitním řízení, zkušených manažerských týmech a na dlouhodobém strategickém směřování. Naše odborné zkušenosti chceme využít k podpoře organického i akvizičního růstu společnosti Ferretti v kontextu současné globální dynamiky sektoru,“ uvedl v tiskové zprávě společnosti sám Komárek, kterému dle časopisu Forbes patří s majetkem 262,5 miliardy korun v žebříčku nejbohatších Čechů celkové třetí místo.
Vedení KKCG Maritime zároveň zdůraznilo, že nabídka nesměřuje k takzvanému delistingu, tedy stažení firmy z burzy. Současně v kontextu vlastnického podílu ani nepovede k překročení 30procentní hranice, která by podle předpisů automaticky znamenala nutnost učinit povinnou nabídku převzetí.