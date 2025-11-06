Je libo Lexus, nebo rovnou Maybach? Liftago akvírovalo CzechDrive a představuje třídu Limousine, cílí s ní na manažery i filmové hvězdy

Luxusní vozy prémiové třídy, profesionálně vyškolení řidiči s dobrou jazykovou výbavou, ale také individuální a prémiový servis s maximální diskrétností. Taková má být hlavní přidaná hodnota nové služby tuzemské technologické platformy Liftago, s níž její vedení nově cílí především na manažery, zahraniční návštěvníky, ale i hudební či filmové hvězdy.
Novinka dostala název Liftago Limousine, přičemž jak z označení vyplývá, cílem je nabídnout lidem možnost přepravy přepychovými vozy vybraných značek té nejvyšší třídy. Ve flotile české společnosti tak nechybí například automobily jako Audi A6, BMW 5, Lexus ES či Mercedes-Benz Maybach – pochopitelně s bohatou výbavou na palubě, včetně Wi-Fi, ale také širšího concierge servisu po domluvě.
Spuštění nové služby Liftagu umožnila jeho nedávná akvizice firmy DriveCzech, jež v tomto segmentu působí od roku 2016. „Jsme rádi, že stoprocentní akcionář Liftaga, společnost Livesport, podporuje naši snahu rozkročit se do nového segmentu. Převzali jsme aktiva společnosti DriveCzech, tedy především databázi zákazníků na jedné straně a spolupracující řidiče s jejich vozy na straně druhé. Integrací do našich systémů a využitím našich kontaktů dáme službě pod novým názvem nový impuls k rozvoji,“ říká Radek Svíčka, výkonný ředitel Liftaga.
Ceny za jízdu po městě se pohybují typicky od 1 500 korun výše, v závislosti na konkrétní délce a typu pronajatého vozu. Možný je však i denní pronájem, který začíná zhruba na částce 15 tisíc korun.
„V první fázi bude službu Liftago Limousine možné objednat prostřednictvím telefonu nebo formuláře na webu. Do dvou týdnů pak bude možné službu využívat prostřednictvím webové aplikace pro firemní klienty. Posledním krokem bude implementace do mobilní aplikace Liftaga, která proběhne na přelomu roku,“ píše se dále v tiskové zprávě společnosti.