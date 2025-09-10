Hubáčkův CREDITAS posiluje na západě Evropy. Kupuje banku MeDirect, která působí v Belgii a na Maltě

Banka CREDITAS patřící do stejnojmenné skupiny podnikatele Pavla Hubáčka oznámila dokončení významné akvizice. Za blíže neupřesněnou sumu se stala vlastníkem bankovní společnosti MeDirect, jež působí v Belgii a na Maltě.
„Akvizice MeDirect je důležitým strategickým milníkem pro celou skupinu CREDITAS. Naší ambicí je vybudovat silného evropského hráče, který dokáže propojit stabilitu a kapitálovou sílu Banky CREDITAS s technologickým know-how a mezinárodním zázemím MeDirect,“ nechal se slyšet generální ředitel zmíněné skupiny Jiří Hrouda.
Prostřednictvím právě dokončené transakce získá CREDITAS přístup k více než 155 tisícům klientů MeDirect. Bilanční suma této banky, která má přibližně čtyři stovky zaměstnanců, dosahuje úrovně šesti miliard eur, přičemž společnost spravuje investice ve výši dalších dvou miliard.
„Připojení ke CREDITAS je pro MeDirect zásadním krokem na cestě k dalšímu růstu. Sdílíme společnou vizi inovativního, na klienta zaměřeného bankovnictví, a jsem přesvědčen, že spojení našeho technologického know-how s kapitálovou silou a evropskými ambicemi CREDITAS nám umožní nabídnout ještě kvalitnější služby a širší produktové portfolio,“ uvedl Jean-Claude Maher, generální ředitel skupiny MeDirect Bank.