Český Colt dále navyšuje čistý zisk, EBITDA meziročně vzrostla takřka o sto procent

Společnost Colt CZ hlásí další povzbudivé finanční výsledky. Za první letošní pololetí dokázala skupina navýšit svůj čistý zisk na úroveň 1,6 miliardy korun, což je meziročně o 72 procent více. Ještě výraznější nárůst pak Colt zaznamenal u ukazatele EBITDA, jenž v období od začátku ledna do konce června vzrostl na více než 4,6 miliardy, tedy o 95,1 procenta ve srovnání se stejným obdobím vloni.
„V prvním pololetí roku 2026 jsme dosáhli velmi silných výsledků, které potvrzují správnost naší dlouhodobé strategie budování vertikálně integrované a geograficky diverzifikované skupiny a zároveň ukazují, že se nám daří významně posilovat konkurenceschopnost,“ nechal se slyšet generální ředitel Radek Musil s tím, že společnost zaznamenala pozitivní vývoj ve všech segmentech, v nichž podniká. „Do druhé poloviny roku vstupujeme s vysokou mírou pokrytí očekávaných tržeb potvrzenými zakázkami, a proto zvyšujeme náš celoroční výhled na úrovni výnosů i upravené EBITDA,“ dodal šéf Colt CZ Group.
Zbrojařská skupina Colt CZ letos zvýšila svůj zisk o více než polovinu. Dařilo se hlavně segmentu munice
Z detailnějšího pohledu na zmíněné neauditované výkazy je zřejmé, že výnosy segmentu palných zbraní v prvním letošním pololetí vzrostly o 37,4 procenta na celkovou částku rovných osmi miliard korun. Pokud jde o muniční segment, zde naopak došlo k mírnému poklesu o pět procent na úroveň 4,9 miliardy. Podle Musila se tak stalo především z důvodu poklesu prodejů v rámci české muniční iniciativy. Navzdory tomuto propadu dosahuje segment silné ziskovosti, kdy marže upraveného ukazatele EBITDA činila 33,2 procenta, což značí meziroční 6,7procentní nárůst. A co se týče energetických materiálů, zde Colt hlásí třímiliardové výnosy, tedy o 14,3 procenta více než vloni.