Miliardový byznys lze vybudovat i v Česku, říká Sauer z Deloitte. V jejím žebříčku zazářilo hned několik tuzemských firem

Zdá se, že zakladatelům českých firem nechybějí nápady ani odvaha. Tedy minimálně když přijde na byznys. Do toho se totiž podle společnosti Deloitte umí tuzemské společnosti pořádně opřít. Dokazuje to koneckonců fakt, že se jich v jejím žebříčku Deloitte Technology Fast 50 zaměřeném na střední Evropu umístilo hned několik.

Česká prop-tradingová platforma FTMO obsadila v hlavní kategorii první místo, a to dokonce už potřetí za sebou, což se žádné jiné firmě ještě nepovedlo. „Je to samozřejmě ocenění tvrdé práce celého FTMO, ale také potvrzení naší vedoucí pozice v prop-tradingovém odvětví. Ne náhodou jsme ve stejný týden jako Fast 50 vyhráli i cenu za nejlepší prop-tradingovou firmu na konferenci FMLS v Londýně,“ uvádí pro Euro.cz šéf a spoluzakladatel FTMO Otakar Šuffner, jehož společnost aktuálně roste 5815procentním tempem (nejedná se o meziroční růst tržeb, nýbrž o růst tržeb za poslední čtyři roky – pozn. red.).

Druhé místo náleží společnosti CityZen, jejíž speciální bavlněná trička odolají špíně, zápachu a potu. „Z umístění máme ohromnou radost. Za úspěchem stojí celý tým, který odvádí skvělou práci, a samozřejmě naši zákazníci, kteří nás pustili do svých šatníků a uvěřili, že naše oblečení skutečně funguje,“ komentuje ředitel odpovědný za obchod a strategii firmy Pavel Hrstka.

Dynamická startupová scéna

Stříbrnou příčku CityZen zajistil nárůst tržeb v rychlosti 5160 procent. „Letos jsme do našeho sortimentu přidali mnoho zajímavých novinek a pro příští rok chystáme další, meziročně rosteme, dostáváme skvělé zpětné vazby, obdrželi jsme několik ocenění, zákazníci se k nám vracejí – každý druhý, který naše triko vyzkouší, se vrátí pro další,“ doplňuje Hrstka s tím, že z věcí, jež se naopak nepovedly, si rozhodně hlavu nedělají.





„Firmy z našeho žebříčku ukázaly, že i v Česku se dají vybudovat miliardové společnosti,“ podotýká partner Deloitte a lídr programu Deloitte Technology Fast 50 CE Jiří Sauer, dle jehož názoru tuzemské značky myslí na dobytí světového trhu i v aktuální ekonomicky složité době.

O prázdné chvástání se přitom podle něj rozhodně nejedná, neboť i když je ve srovnání se Západem středoevropská startupová scéna stále menší, v posledních letech roste hodnota místních mladých firem mnohem dynamičtěji: „Na rozdíl od startupů z vyspělých zemí ve většině případů ani nečelily takovému odlivu kapitálu či propadu valuací.“

Nápad, který může mít kdokoli

Podíl českých firem v žebříčku se postupně zvyšuje. Za posledních šest let bylo mezi nejlepšími hned osmadvacet společností z Česka. Na první místo přitom zdejší podniky dosáhly hned čtyřikrát. „To mimo jiné ukazuje na to, že vůbec nezáleží na velikosti místního trhu. Obrat roste z větší části mimo něj, firmy posilují na globálním hřišti,“ říká Sauer.

Výsledky rovněž naznačují, že prosadit se a oslovit zákazníky v globálním měřítku je dnes možné s jakýmkoli nápadem. Jde jen o to najít ,správnou tržní niku‘. Dobrým příkladem je prý třeba již zmíněný CityZen, kterému se pomocí odolného trika podařilo prorazit na trhu přeplněném levným oblečením z Asie, a to i přes vyšší pořizovací cenu.

„S takovým nápadem mohl přijít kdokoli na světě,“ tvrdí Sauer. „Je navíc zajímavé, že nejde o mladé absolventy prestižních vysokých škol, ale tři kamarády z regionu,“ dodává s tím, že v minulosti uspěly třeba i Pilulka.cz, DoDo či společnosti z oblasti softwaru, jako je Kiwi.com a STRV.

„Je povzbuzující vidět, kolik mladých technologických firem u nás a v celém regionu střední Evropy vzniká a funguje. Víme, jak jsme v začátcích budovali firmu my, a je dobře, že u nás funguje komunita, která mladým firmám poskytuje podporu a publicitu,“ zdůrazňuje Šuffner z FTMO, jemuž se kromě ocenění daří i co do počtu nových uživatelů.

Těch v posledních měsících přibyly desítky tisíc. Za úspěch pak celá skupina považuje také dotažení akvizice české firmy Quantlane věnující se klasickému prop-tradingu. „Díky tomu získáváme přístup k akciovým trhům, sofistikovanou analýzu dat i pokročilý monitoring. Vedle toho dále rozšiřujeme naše partnerství i charitativní aktivity,“ prozrazuje druhý ze zakladatelů a technický ředitel FTMO Marek Vašíček.

Sázka na teplo a digitální nástroje

Vyjma výše zmíněných se v aktuálním žebříčku umístil také specialista na prodej, instalaci a servis zdrojů tepla a elektrické energie Woltair. Ten za sledované období zaznamenal růst o 2895 procent.

„Soutěží a žebříčků dnes existuje mnoho, ale Deloitte Technology Fast 50 vnímáme jako ten vůbec nejlépe vypovídající. Získat šesté místo v hlavní kategorii nejrychleji rostoucích firem v konkurenci 317 společností z 18 zemí střední a východní Evropy je proto pro Woltair obrovský úspěch,“ míní generální ředitel Jan Hanuš. Tak vysoké umístění je pro něj zároveň potvrzením, že sázka na digitální nástroje v oblasti zavádění obnovitelných zdrojů energií do domácností je naprosto správná.

S tržbami vyššími o 2474 procent jako čtvrtý nejlepší z českých firem v žebříčku zazářil rovněž knižní secondhand Knihobot, který v hlavní kategorii obsadil 10. místo. „Je to potvrzení, že jdeme tím správným směrem. Trochu nás zbrzdilo jaro, ale věřím, že díky ohromnému potenciálu, který před námi leží na nových trzích, dosáhneme v příštích letech ještě lepších výsledků,“ nabádá zakladatel a šéf Knihobotu Dominik Gazdoš.

Letos počítá s obratem kolem 300 milionů korun a ziskem kolem nuly. „V Česku a na Slovensku jsme spolehlivě profitabilní, ale všechny přebytečné peníze investujeme do naší německé a rakouské expanze,“ uzavírá.