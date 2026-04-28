Faitův Jet Investment staví u Gdaňsku průmyslový park za 50 milionů eur. Sází na boom logistiky i polohu u baltského přístavu

Jana Chuchvalcová
Dnes
Jet Industrial Park Gdaňsk
Autor: Jet Investment (publikováno se svolením)
Jet Industrial Park Gdaňsk

Realitní fond Jet Industrial Lease společnosti Jet Investment českého miliardáře Igora Faita pokračuje v investicích v Polsku. Jižně od Gdaňsku, který patří k nejperspektivnějším lokalitám našeho severního souseda, zahajuje na pozemku o rozloze 15,2 hektaru výstavbu zbrusu nového výrobního a logistického areálu.

Prostřednictvím Jet Industrial Parku Gdaňsk český byznysmen reaguje na rostoucí poptávku po průmyslových plochách v regionu. Těžit bude i ze strategické polohy u tamního přístavu, který se řadí mezi pět nejvýznamnějších evropských námořních terminálů a obsluhuje dopravu nejen v rámci Starého kontinentu, ale i do Střední a Jižní Ameriky či Asie.

Celková výše investice dosáhne 50 milionů eur (více než 1,2 miliardy korun), hrubá pronajímatelná plocha přesáhne 67 tisíc metrů čtverečních, přičemž Jet Industrial Lease cílí u developerských projektů minimálně na průměrné roční zhodnocení 25 procent. Dominantní část areálu bude zaměřena na logistiku – působit tam bude mimo jiné skupina Dachser , menší část je vyhrazena pro výrobu.

Zařízení má splňovat přísné normy environmentální certifikace. Před budovami vznikne i sportovní a odpočinková zóna pro zaměstnance, okolí doplní biodiverzní vegetace z místních zdrojů. Na komercializaci pak Jet Investment spolupracuje se společností Sharow Asset Management Ltd., developerským partnerem je MDC2.

„Gdaňsk je možná vůbec jedna z nejperspektivnějších polských lokalit. Dokončuje se dálnice, která spojí sever Německa s Varšavou. Může těžit i z toho, že pro přepravu zboží z Číny do Evropy se bude čím dál více využívat severní trasa kolem Ruska. Dopravci by díky ní mohli cestu zkrátit ze 30 zhruba na 20 dnů ve srovnání s jižní trasou, což představuje obrovské finanční úspory,“ říká Jan Kos, ředitel pro investice do nemovitostí fondu Jet Industrial Lease, který investuje do průmyslových nemovitostí a v Německu, Česku, Rakousku a Polsku spravuje portfolio 12 nemovitostních projektů.

