Faitův Jet Investment prodává polský energetický gigant Rockfin německé skupině Capmont

Investiční společnost Jet Investment českého miliardáře Igora Faita se dohodla na prodeji celého svého podílu ve společnosti Rockfin. Kupující stranou je konsorcium vedené německou skupinou Capmont Private Equity za účasti RIO ASI, investiční společnosti polského podnikatele Rafala Brzosky.
Samotný Rockfin je jedním z předních světových dodavatelů kritických systémů pro energetickou infrastrukturu, včetně kompresorů, turbín, generátorů a obnovitelných zdrojů energie. Společnost s více než 1 400 zaměstnanci a výrobními závody a pobočkami v Polsku, USA, Itálii, Švýcarsku a Saúdské Arábii dosáhne v roce 2025 rekordních tržeb na úrovni cca 5,8 miliardy korun.
K podpisu smlouvy o koupi podílu došlo už 17. prosince 2025, transakce ale podléhá schválení příslušných regulačních orgánů, takže vypořádání obchodu se očekává do konce ledna 2026. Zúčastněné strany se dohodly, že detaily transakce, včetně její hodnoty, nebudou zveřejňovat. Minoritní podíl zůstane třem klíčovým manažerům společnosti, kteří tak reinvestují velkou část prostředků získaných z prodeje, a budou pokračovat v řízení společnosti.
Prodej Rockfinu představuje již druhý významný exit české investiční společnosti během posledního roku. Prvním byl prodej energeticko-strojírenské skupiny TEDOM japonskému holdingu Yanmar Group, k němuž došlo v říjnu 2024.
„Rockfin se nám podařilo etablovat jako světovou jedničku v oboru. Během našeho čtyřletého působení jsme ztrojnásobili tržby. Firmu prodáváme ve vynikající kondici – rok 2025 byl ve všech ohledech rekordní, objem zakázek Rockfinu dosahuje nejvyšší hodnoty v historii společnosti a trend prudkého růstu bude pokračovat i v následujícím roce,“ uvedl Jiří Kroc, projektový ředitel Jet Investment.