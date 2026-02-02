Eury, dolary a librami to jen začíná. Partners Banka spouští multiměnový účet

„Dosud jsme měli účty vedené pouze v českých korunách, od příštího roku těch měn bude mnohem více,“ potvrdil naší redakci během prosincového rozhovoru tehdejší šéf Partners Banky Marek Ditz. On sám k dnešnímu dni na funkci CEO končí, v jeho roli jej nahrazuje spolumajitel celé skupiny Partner Petr Borkovec. Ovšem ani tato personálie nic nemění na faktu, že jak management banky vloni sliboval, tak dnes doopravdy činí – její multiměnový účet se stává realitou.
„Klienti snadno smění své peníze prostřednictvím online směnárny banky. Stačí jim pár kliknutí v Partners apce, pokud je právě výhodný kurz a oni vědí, že pojedou na dovolenou, chtějí investovat, nebo nakupovat v zahraničí,“ vysvětluje Borkovec.
V rámci právě spuštěné novinky nabídne Partners Banka chytrý účet, kde si klienti mohou směnit české koruny do celkem 15 různých měn, mezi kterými pochopitelně nechybí ani euro, dolar či libra. Služba se hodí především všem, kteří část svých příjmů či naopak výdajů realizují v cizích měnách nebo v nich potřebují uskutečnit platební příkazy. Stejně tak ji ale dozajista uvítají i lidé cestující do zahraničí. Novinka je zcela zdarma, přičemž k její aktivaci v rámci běžného účtu postačí pár kliknutí v mobilní aplikaci banky.
„Spuštěním špičkového multiměnového účtu jsme udělali další důležitý byznysový krok, protože se jedná o jeden ze základních předpokladů pro zahraniční expanzi finanční skupiny. Nyní nás čekají další navazující kroky, jakými jsou multiměnový spořicí účet, možnost nastavit hlavní účet v jiné měně než české koruně a rozšíření práce se šablonami, trvalými příkazy či QR kódy i do dalších měn,“ popisuje další plány Borkovec.