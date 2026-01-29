Dolar za dvacku se stává realitou. Podle ekonomů se důvody jeho oslabování nacházejí zcela dominantně v USA

Za 20 korun byl americký dolar naposledy k mání v polovině roku 2014. Tedy před dlouhými bezmála 12 lety. Nyní má česká měna reálnou šanci tuto magickou hranici prolomit znovu – ve středu odpoledne se její kurz podle dat České národní banky nacházel na úrovni 20,291 CZK/USD.
„Kurz české koruny vůči dolaru je takzvaným křížovým kurzem. Jeho výsledná hodnota se odvíjí od toho, jak se daří české měně vůči euru na straně jedné, a jaká je pozice eura vůči dolaru na straně druhé,“ přibližuje pro Euro.cz na úvod hlavní ekonom a vedoucí Ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky Jan Vejmělek.
„Vůči euru se kurz koruny prakticky již tři měsíce drží v relativně úzkém pásmu mezi 24,10 až 24,40 CZK/EUR. Ve prospěch české měny jednak hovoří úrokový diferenciál, když korunové úrokové sazby zůstávají výrazněji nad eurovými, jednak růstový diferenciál, kdy česká ekonomika roste výrazně rychleji než hospodářství eurozóny, respektive Německa,“ podotýká dále.
Od Trumpa po Fed
Dle Vejmělka, ale i dalších ekonomů oslovených naší redakcí, není současný stav – pro Čecha cestujícího do USA či firmu importující z druhé strany Atlantiku zboží bezpochyby výhodný – ani tak důsledkem posilující koruny jako spíše slábnoucího dolaru. Důvody propadu měnového kurzu totiž stojí „zcela dominantně v USA“.
Hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák upozorňuje, že americká ekonomika dlouhodobě vykazuje poměrně silnou makroekonomickou nerovnováhu, konkrétně jde například o hluboké schodky na běžném účtu platební bilance a federálního rozpočtu. „Finanční trh tyto schodky USA dlouho toleroval, ale s nástupem prezidenta Donalda Trumpa se pozice USA jako spolehlivého a předvídatelného partnera zhoršila. Když zahraniční investoři začnou pochybovat o udržitelnosti těchto schodků, tak roste jejich motivace dolary více zajišťovat či rovnou dolarová aktiva prodávat, což se následně promítá do oslabování americké měny,“ říká s tím, že právě tato skutečnost je hlavním důvodem současného strádání amerického dolaru.
Mezi ty další dle jeho názoru patří otázka nezávislosti americké centrální banky (Fed), na jejíž vedení šéf Bílého domu neustále slovně útočí, ale i postoj Washingtonu k některým zásadním geopolitickým záležitostem, včetně nedávných snah o získání Grónska. V neposlední řadě je pak podle Nováka nutné zmínit prosakující informace o tom, že by se Fed mohl podílet na devizových intervencích na měnovém páru dolaru s japonským jenem, nebo fakt, že v USA od února opět reálně hrozí takzvaný vládní shutdown.
Že za aktuálním posilováním koruny vůči dolaru nestojí primárně domácí ekonomické faktory, nýbrž dění ve světě, si myslí i Dan Karpíšek, portfolio manažer investiční společnosti Amundi: „Trhy v posledním období reagují na kombinaci zvýšené politické a geopolitické nejistoty, nervozity kolem stability institucí a změny globálního sentimentu vůči americké měně. Nejde přitom o klasický příběh prudké změny očekávání ohledně měnové politiky Fedu, ale spíše o posun v důvěře investorů v prostředí, ve kterém se americký dolar pohybuje. Tento vývoj se promítá do oslabování dolaru vůči celému spektru měn a nepřímo podporuje regionální měny, včetně české koruny.“
Další vývoj ovlivní řada proměnných
Podaří se české měně onu magickou dvacetikorunovou hranici prolomit? Má koruna šanci ještě více posílit? „Nepochybně ano. Již v úterý pozdě večer se obchodování dostalo této hranici na dostřel poté, co byla na hlavním měnovém páru (eurodolar) proražena hladina 1,20 EUR/USD,“ připomíná Novák z Citfinu.
„Řada výše zmíněných argumentů bude podle mě podporovat oslabování dolaru i nadále. Americké makroekonomické nerovnováhy se mohou ještě prohlubovat, Fed zůstane pod politickým tlakem, přičemž slabší dolar je i v zájmu americké administrativy. Koruna se tak může v nadhledu letošního roku nejen krátce podívat pod hranici 20 USD/CZK, ale pod tuto hranici posílit i hlouběji a na delší dobu. Jedním z rizik sice je, že se příliš silné euro nemusí zamlouvat Evropské centrální bance, ale to by už bylo na další téma,“ dodává Novák.
Vejmělek z Komerční banky má jiný názor, tedy alespoň částečně. Posílení koruny pod úroveň 20 CZK/USD za reálné skutečně považuje, nemělo by ale podle něj mít delšího trvání. „Střednědobé vyhlídky pro zbytek roku jsou podle nás pro dolar příznivější. Předpokládáme, že americká ekonomika i letos poroste rychleji než hospodářství eurozóny. Pokud tedy nedojde k významnému zpřísnění fiskální politiky USA nebo k výraznému zpomalení amerického hospodářství, bude oslabení dolaru pravděpodobně dočasné,“ předpovídá.
Manažer Amundi Karpíšek si konkrétní verdikt vyřknout netroufá. „Zda kurz dosáhne hranice 20 CZK/USD, bude záviset především na globálních faktorech – zejména na vývoji sentimentu vůči dolaru, chování mezinárodních investorů a práci se zajištěním měnového rizika u dolarových aktiv, která se v obdobích zvýšené nejistoty přirozeně zesiluje,“ míní a pokračuje: „Slabší dolar se navíc neprojevuje izolovaně, ale napříč trhy, například v chování komoditních trhů či v přesunech kapitálu mezi regiony. Spíše než o jednorázový technický moment tak jde o vývoj citlivý na širší globální prostředí, kde může docházet k vyšší krátkodobé volatilitě v obou směrech.“