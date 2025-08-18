Digitalizace „postihla“ už i dřevo. Tuzemské Lignufy si vysloužilo investici od Czech Founders VC

Papírové ceníky, osobní dohody a zdlouhavé procesy – nešvar, který se v dřevařském průmyslu i v dnešní době rozmáhá s trochou nadsázky snad ještě víc než kůrovec. Možná už ale ne na dlouho. Do boje nahradit papír, tedy jeden z hlavních produktů celého tohoto odvětví, moderními nástroji, a tím tak značně urychlit spolupráci mezi jeho jednotlivými subjekty, se nedávno vydal tuzemský startup Lignufy zakladatelů Adama Schrolla a Martina Pappa.
Ti společně vyvinuli B2B tržiště pro obchodování se dřevem, které dokáže v reálném čase propojit kupce s prodejci a celý proces využívání suroviny zefektivnit – ať už se jedná o kulatinu, stavební řezivo nebo biomasu. „Lesnicko-dřevařský průmysl patří k největším odvětvím v Evropě, ale digitální řešení pro efektivní obchodování s materiálem téměř neexistují. Naším cílem je vytvořit jednotný digitální uzel, který propojí vlastníky lesů, pily a zpracovatele tak, aby mohli obchodovat rychle, transparentně a za férové ceny,“ přibližuje Schroll, jenž v rámci Lignufy zastává roli jeho šéfa.
Že jejich projekt má potenciál, věří i investoři. Zdejší venture kapitálový fond Czech Founders VC firmě na její další rozvoj posílá částku 40 tisíc eur, tedy asi jeden milion korun. Kromě toho ji ale zapojuje i do svého akceleračního programu Sherpa, jenž se zaměřuje právě na podporu early-stage startupů cílících na velké tržní výzvy.
„Lignufy je přesně ten typ projektu, který v rámci Sherpy hledáme – řeší reálný problém v obrovském tradičním trhu, kde digitalizace teprve začíná. Navíc má silný zakladatelský tým, který rozumí nejen oboru, ale i tomu, jak budovat byznys. Věříme, že právě díky propojení hluboké znalosti oboru s technologií může Lignufy postavit úplně novou infrastrukturu pro obchod se dřevem,“ říká Adam Bočev, šéf programu Sherpa.