Další úspěšný rok pro BDO. Tržby poradenské společnosti vzrostly na rekordních 825 milionů, zvýšil se i počet zaměstnanců

Tuzemská poradenská společnost BDO loni zvýšila své tržby na 825 milionů korun. Oproti předchozímu roku se jedná o 15procentní nárůst a částka zároveň představuje dosavadní rekord za 30 let, kdy tato firma působí na českém trhu. Úspěšný rok BDO kromě toho dokládá i vyšším počtem zaměstnanců, loni jich ve společnosti poprvé pracovalo přes pět set.





„Jsem velmi rád, že se v minulém roce potvrdil trend z předešlých let, kdy naše tržby rostly podobným tempem. Ukazuje to, že se nám daří naplňovat náš hlavní cíl, kterým je dlouhodobě poskytovat svým klientům vysoce profesionální služby s lidským přístupem a pomáhat jim v dosahování jejich úspěchů. Tohoto cíle přitom můžeme dosahovat především díky odbornosti a nasazení našich zaměstnanců, kterým za to patří moje poděkování,“ řekl řídící partner BDO Miroslav Jandečka.





BDO má v České republice řadu klientů, k nimž patří jak malé a středně velké firmy, tak i velké koncerny či dceřiné společnosti mezinárodních korporací. Těmto podnikům BDO poskytuje široké paletu služeb, které zahrnuje třeba audity, účetnictví nebo poradenství v oblasti daní, práva či znaleckých posudků.

„Portfolio našich služeb průběžně rozvíjíme, abychom reagovali na změny potřeb klientů. V poslední době navíc využíváme nástroje inteligentní automatizace a zaměřujeme se také na inovace či na průběžný rozvoj našich znalostí, což vede ke zvyšování kvality a efektivity,“ dodal Jandečka.