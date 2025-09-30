Jednorožec Mews je dál při chuti. Koupil firmu automatizující provoz hotelů

Český jednorožec Mews oznámil svou třináctou akvizici. Do svého portfolia nově zařadil technologickou společnost Flexkeeping, která se specializuje na automatizaci provozu hotelů. Její řešení dokáže pokrýt celý pobyt hosta od rezervace až po check-out a zároveň snižuje náklady hotelů.
Flexkeeping zjednodušuje práci personálu tím, že automaticky přiděluje pokoje, plánuje úklidové směny či překládá zprávy mezi zaměstnanci v různých jazycích. Podle firemních dat hotely využívající tento systém zvýšily produktivitu až o 40 procent a snížily počet stížností hostů o 45 procent.
„Vůbec poprvé budou mít zákazníci Mews možnost propojit pokojový servis přímo se svým systémem pro správu hotelu. Věřím, že díky technologiím Flexkeeping změníme způsob, jakým hotely řídí úklid, plánují směny a koordinují práci svých týmů,“ uvedl zakladatel Mews Richard Valtr, jehož fond Mews Ventures akvizici zrealizoval.
Flexkeeping vznikl v roce 2012 a řeší jeden z největších provozních problémů v hotelnictví – komunikaci mezi odděleními. Software například okamžitě upozorní pokojskou na předčasný odjezd hosta nebo automaticky vyzve údržbáře při zjištěné závadě. Tím se minimalizuje riziko ztráty informací a vedoucí mohou lépe rozdělovat kapacity týmu.
Technologie získala letos ocenění HotelTechAwards v kategorii Nejlepší nástroj pro spolupráci personálu. V minulém roce byla nominována i na ceny za nejlepší software pro pokojový servis a správu hotelů.
„Spojení s Mews je přirozeným vývojem v naší vizi odstranit z hotelového provozu jakékoli překážky a plně jej automatizovat. Těším se, že tento krok pomůže mnoha dalším hoteliérům po celém světě a že společně s Mews stanovíme nové standardy v tom, co znamená efektivní hospitality management a spokojený personál i zákazník,“ dodal zakladatel a CEO Flexkeeping Luka Berger.
Mews je český technologický jednorožec (firma s hodnotou nad miliardu dolarů), který vyvíjí cloudový systém pro hotely a ubytovací zařízení. Platformu dnes využívá přes 12 500 zákazníků ve více než 85 zemích.