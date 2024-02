COOP už má v po Česku 24 automatizovaných prodejen, letos několik dalších desítek přidá

Družstevní svaz COOP chystá v letošním roce výrazné rozšíření svých automatizovaných prodejen. Nyní jich má čtyřiadvacet a do konce roku by jich mohl provozovat až stovku. V podcastu pro server Lupa.cz to řekl ředitel marketingu a rozvoje celé skupiny Lukáš Němčík. Automatizované obchody umožňují zákazníkům jít si nakoupit i mimo běžnou prodejní dobu, fungují totiž i přes noc.





„Když jsme před dvěma roky otevírali první prodejnu ve Strakonicích, nevěděli jsme, co máme očekávat. Netušili jsme, jak se zachová český zákazník. Nyní se k nám kolegové ze zahraniční konkurence chodí dívat, jak takové prodejny fungují,“ řekl Němčík při hodnocení zkušeností z dosavadního provozu automatizovaných prodejen.





Vybudování takové provozovny podle něj vyjde na statisíce až miliony, protože je vždy svázáno s rekonstrukcí prodejní plochy. Podle Němčíka se to ale i tak vyplatí. Díky automatizaci prodejny se podařilo zachránit i takové, které byly dřív ztrátové. Obecně se skupině u podobných provozoven zvýšily tržby o deset procent.

„Asi nejvíc automatizované obchody kvitují zákazníci u městských prodejen, které říkáme párty skupina. Týká se to lidí, kteří mají třeba nečekanou návštěvu a něco jim dojde. Nebo mají večer na něco chuť a chtěli by si něco koupit za ne ,benzinkové‘ ceny. V takovém případě naše automatické prodejny suplují celonoční provoz,“ dodal Němčík.

Celý podcast si můžete poslechnout zde: