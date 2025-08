Čokoláda od české Ajaly je opět mezi nejlepšími na světě. Firma získala čtyři ocenění Great Taste Awards

Brněnská čokoládovna Ajala oslavila další velký úspěch. V prestižním mezinárodním hodnocení Great Taste Awards, kterým se přezdívá gastronomičtí Oscaři, firma získala čtyři ocenění. Její 70procentní čokoláda Tanzanie od porotců obdržela hned dvě hvězdy, 70procentní Uganda či příchutě Květy a pomeranče nebo Kokosová vločka si pak odnesly hvězdu jednu.





„Pořád jsme malá čokoládovna z Brna, ale snažíme se dělat věci poctivě a s velkým důrazem na kvalitu. Když pak naše čokolády uspějí v tak prestižní soutěži, jako je Great Taste, je to pro nás potvrzení, že máme co nabídnout i za hranicemi Česka,“ okomentoval ocenění zakladatel Ajaly Filip Teplý.

Pro brněnskou manufakturu, která čokoládu vyrábí od roku 2014, se přitom nejedná o první cenu. Už v roce 2022 získaly na soutěži Great Taste Awards dvě hvězdy její čokolády Rustikální a Ekvádor, jednu hvězdu si pak odnesla příchuť Květy a pomeranče. Tři stříbrné a čtyři bronzové medaile si pak společnost odnesla i z podobně prestižních International Chocolate Awards.

Právě opakovaný úspěch Ajaly ve významných soutěžích je podle jejího šéfa pro firmu potvrzením konzistence kvality vyráběných čokolád. „Největší radost mi dělá, že jsme v soutěži uspěli s čokoládami, které vyrábíme skutečně dlouhodobě. Nejsou to produkty, které bychom vyvíjeli jen pro soutěže a kritiky, ale takové, které mají naši zákazníci rádi. Říká nám to, že Češi zkrátka vědí, co je dobré a my také,“ uzavřel Teplý.

