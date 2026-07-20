Čeští veterináři se vydávají na plavbu kolem světa. Chtějí propojit komunitu zvířecích lékařů a sdílet know-how z odlehlých koutů planety

Tři roky, čtyřicet zemí a bez přerušení vlastní praxe. Úkol, který si čtveřice českých veterinářů ve složení Václav a Tereza Bartošovi a Martin a Karin Seitlovi dala, zní na první pohled vlastně nemožně. Přesto uskutečnitelný je. Pouze je potřeba vědět, jak na to.
Pomáhat zvířecím mazlíčkům svých klientů na dálku jim umožní spolupráce s tuzemským startupem Vestor, jenž vyvinul technologii, která propojuje digitální zdravotní dokumentaci zvířat s odborným poradenstvím a nabídkou služeb a produktů pro komplexní péči. „Když jsme náš systém vyvíjeli, chtěli jsme lékařům především ulehčit od každodenní rutiny a uvolnit jim ruce. Skutečnost, že nyní dokážeme plnohodnotně zabezpečit tok informací mezi majiteli zvířat a klinikou, zatímco naši partneři navigují loď například někde v Karibiku, je pro nás ten nejlepší zátěžový test,“ říká Lucie Brabcová, zakladatelka a výkonná ředitelka zmíněné firmy.
Jedním z cílů plavby českých veterinářů, jež začala v pátek 17. července vyplutím z polského přístavu Štětín, je propojit globální komunitu zvířecích lékařů a sdílet a čerpat know how z veterinární praxe v odlehlých koutech zeměkoule. O tom, že něco podobného podniknou, sní už dlouho. Stejně jako o vlastní plachetnici, kterou si za tímto účelem pořídili a renovovali.
„Odplouváme s vědomím, že zatímco budeme sbírat profesní inspiraci a zkušenosti na druhé straně zeměkoule, kontinuita péče o naše domácí pacienty nebude přerušena,“ doplňuje Bartošová. První štací české posádky byla plavba do nedalekého Svinoústí, odtud bude plachetnice pokračovat k ostrovu Guernsey ležícím u pobřeží Normandie.
„Tento ostrov je pro mě jako veterináře srdcovou záležitostí, chci tam vidět místní světoznámé tradiční plemeno guernseyského skotu a porovnat ho se známějším plemenem jerseyského skotu ze sousedního ostrova Jersey,“ přidává se Bartoš. „Cestou plánujeme navštívit i lokální veterináře. Nemáme dopředu domluvené žádné známé kontakty, o to víc chceme sázet na autentická setkání přímo v terénu,“ dodává.