Ikona moří se připravuje na svoji první cestu. Karibik ovládne už koncem ledna

Středem pozornosti se gigantická dvacetipatrová loď Icon of the Seas (Ikona moří) stala hned po svém představení v říjnu 2022. Důvodem není jen její obrovská velikost, díky které pojme až 5610 cestujících a 2350 členů posádky, za zmínku stojí také první infinity pool a největší vodní park na moři, desítky zábavných atrakcí nebo luxusní restaurace a zážitkové bary.

S blížícím se uvedením do provozu zájem veřejnosti ještě sílí. A z oficiálních prohlášení vyplývá, že jsou spokojeni i zástupci výletní společnosti Royal Caribbean, které plavidlo patří. Ti v posledních dnech koordinovali závěrečné přípravy v přístavu Ponce v Portoriku, odkud Ikona moří 9. ledna 2024 zamíří na svoji základnu v Miami.

„Právě probíhá spousta důležitých kontrol, nakládka i vykládka vybavení, odjezd dělníků a příjezd posádky včetně jejího nejdůležitějšího člena,“ řekl CNN Michael Bayley, generální ředitel Royal Caribbean International, a dodal, že se vše vyvíjí podle plánu.





Dlouho očekávaný start

Stavba Ikony moří trvala přesně 900 dní. Potom byla v rámci ceremoniálu ve finském Turku slavnostně předána svému novému vlastníkovi a nyní je připravena k vyplutí. Už na konci ledna se tedy může vydat na svoji první týdenní plavbu za krásami Karibiku. Nejprve ale musí symbolicky převzít titul ,největší výletní loď na světě‘, a to za účasti široké veřejnosti i mnoha celebrit včetně Lionela Messiho, který je jejím ambasadorem. Ikona moří tak vystřídá svoji předchůdkyni z flotily Royal Caribbean s názvem Wonder of The Seas (Zázrak moří).

„Dnes slavíme víc než jen novou loď. Je to také oslava vyvrcholení více než padesátileté snahy inovovat a vytvořit pro všechny cestující dovolenou snů,“ prohlásil generální ředitel Royal Caribbean Group Jason Liberty během ceremoniálu ve Finsku.

Silné reakce

Většina lidí vnímá Ikonu moří pozitivně. Výjimkou ale nejsou ani rozporuplné reakce, které vyvolal například snímek zadní části z loňského července. Stal se dokonce virálním a lidé ho sdíleli s komentáři o monstrózním plavidle ztělesňujícím úpadek společnosti. Odborníka na výletní plavby Stewarta Chirona nicméně takové chování příliš nepřekvapilo.

„Snímky lodí Royal Caribbean často vyvolávají silné reakce, a pokud jsou negativní, většinou pocházejí od lidí, kteří nepatří k příznivcům cestování po moři. Navíc pozitivní ohlasy výrazně převažují nad ostatními a vedly k největšímu počtu rezervací v historii společnosti,“ uzavřel Chiron.