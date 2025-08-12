Menu Zavřít

České ojetiny už vycházejí dráž než ty slovenské, přestože jsou starší. V průměru stojí takřka 300 tisíc

Redakce
Dnes
Ojetiny
Autor: Shutterstock

Pořídit si v těchto měsících ojeté auto není nic levného. Z dat společnosti Cebia, která se zabývá právě monitorováním zdejšího trhu s ojetinami, vyplývá, že starší vozy mezikvartálně podražily. Navíc jejich nákup aktuálně vyjde v tuzemsku dráž než u sousedů na Slovensku, přestože ještě v prvním čtvrtletí tomu bylo naopak.

„Průměrná cena ojetých aut se v prvních šesti měsících vyšplhala v Česku na 298 tisíc korun, což je zhruba o 10 500 korun více než na Slovensku, kde se vozidla prodávala v průměru za 11 500 eur, tedy 287 500 korun při kurzu 25 korun za euro,“ upřesňuje ředitel Cebie Martin Pajer.

Ojetiny prodávané v Česku vycházejí dráž, přestože ve srovnání s těmi „slovenskými“ jsou starší, a to v průměru o tři měsíce. „Auta jsou zde dražší, nabídka širší a lidé déle vybírají,“ dodává Pajer s tím, že průměrné stáří zdejších ojetých vozů činí 9,82 roku a na svého nového majitele čekají v průměru 67 dní.

