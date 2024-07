České FTMO personálně posiluje. S globálním růstem pomohou nový CFO Dyntar a šéfka právního oddělení Svobodová

Patří mezi nejrychleji rostoucí středo- a východoevropské firmy vůbec. To není fráze, ale prostý fakt, který dokládá například trojnásobné prvenství v prestižním žebříčku Deloitte Fast 50. Ten česká platforma pro tradery FTMO ovládla v letech 2021 až 2023, což se nikdy předtím žádné jiné společnosti nepoštěstilo.





A protože se nyní firma zakladatelů Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka připravuje na další růst, škálování a akvizice, rozhodla se personálně posílit. Do jejího managementu tak vedení přibralo nového finančního šéfa, kterým je Radek Dyntar, jenž v posledních šesti letech pracoval jako finanční ředitel evropské větvě světoznámé právní kanceláře Dentons. Změn se však dočkalo i právní oddělení firmy. To nyní nově povede Eva Svobodová, která pro změnu dlouhých 18 let působila v jedné z největších právních společností světa White & Case.

„FTMO pracuje v rychle rostoucím a vyvíjejícím se segmentu, který mě baví a zároveň je blízko k mé dosavadní specializaci,“ konstatuje Svobodová. „Zároveň firmu vnímám jako absolutní fenomén v oblasti prop-tradingu. Jde o globální byznys řízený z Prahy, který má stále ještě startupový mindset a do budoucna velký potenciál, a je tady reálná příležitost spolupodílet se na dalším směřování. Mým hlavním úkolem bude další rozvoj právního oddělení s ohledem na růst stávajícího byznysu a jeho expanzi,“ upřesňuje.

„Kdo sleduje podnikatelské zprávy v ČR, nemohl FTMO nezaznamenat. Firma má naprosto unikátní příležitost dělat globální byznys z Prahy, navíc v oboru, ve kterém je lídr. Na druhou stranu tento příběh zdaleka není u konce a bude potřeba spousta práce, znalostí a úsilí, aby byl ještě úspěšnější. Je to něco, u čeho chci být, a věřím, že se nám podaří ve finančním oddělení dobudovat tým, který bude přinášet tu největší možnou přidanou hodnotu,“ říká ke svému příchodu do renomované české společnosti Dyntar.