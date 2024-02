Česká platforma Adam loni zajistila výmalby za více než 100 milionů korun, meziročně rostla trojnásobným tempem

Platforma Adam, prostřednictvím které si zákazníci mohou objednat řemeslníky online, zaznamenala loni více než trojnásobný meziroční růst. Ve srovnání s rokem 2021 byl pak rozdíl dokonce dvanáctinásobný. Každá investovaná koruna loni zvýšila hodnotu firmy o dalších šest.





„K dnešnímu dni Adam obsloužil přes 10 tisíc spokojených zákazníků z řad fyzických osob i firem, které nás oslovují stále častěji a chválí si kvalitu práce, rychlost a cenovou transparentnost,“ uvádí Jakub Dvořák, jenž firmu založil společně s Romanem Syslem. Jejich službu kromě ,běžných‘ klientů častěji vyhledávají také architekti a projektanti. Celkem platforma loni zajistila výmalby za více než 100 milionů korun.





Na růstu společnosti se podílela mimo jiné expanze do zahraničí. Aktuálně si tak její služby mohou objednat lidé na více než 10 evropských trzích. V průběhu loňského podzimu navíc začala firma kromě malířů nabízet také řemeslníky na drobné zednické práce i kompletní rekonstrukce. Prozatím tak ale učinila jen v Česku a na sousedním Slovensku.

V letošním roce plánuje společnost růst trojnásobným až pětinásobným tempem, expandovat se svými malíři do dalších 30 zemí Evropy a pokračovat v rozšiřování řemeslných prací a renovací do dalších zemí. „Hodně budeme investovat také do automatizace a zlepšení uživatelské zkušenosti jak na straně koncových zákazníků, aby pro ně byl celý proces od objednání až po zaplacení ještě příjemnější, tak na straně řemeslníků,“ prozrazuje Dvořák a dodává, že již nyní řemeslníci díky platformě zvládnou třikrát více práce, než by zvládli bez ní.