Češi se naučili pěstovat šafrán v bioreaktoru. Na zdokonalení technologie nyní získávají investici od Czech Founders VC

Redakce
Dnes
Zakladatelé startupu Spicy Cells
Autor: Spicy Cells

Jen málo přírodních surovin je dražší než šafrán. Ostatně, ono známé české pořekadlo nevzniklo náhodou… Otázkou je, s trochou nadsázky, jak dlouho ještě bude relevantní, protože když se dá pár chytrých českých hlav dohromady, mohou začít vznikat věci v našich zeměpisných šířkách dosud nevídané.

Důkazem budiž tuzemský startup Spicy Cells, který se zaměřuje na buněčné zemědělství a který jako první v regionu kultivuje právě zmíněný šafrán v bioreaktorech, tedy bez půdy, sezónních výkyvů počasí a dovozu z rizikových oblastí.

„Šafrán je výjimečná rostlina známá už od starověku. Nejde jen o koření, ale o zdroj bioaktivních látek s obrovským potenciálem,“ míní spoluzakladatelka Spicy Cells Eliška Ulmanová. Se svým týmem se proto rozhodla jít poněkud netradiční cestou. Namísto pěstování celé rostliny vyvíjí technologii, jež umožňuje její produkci v řízeném prostředí bioreaktorů prostřednictvím kultivace rostlinných buněk.

Projekt je teprve na svém začátku, avšak už nyní si vysloužil pozornost investorů. Tuzemský fond Czech Founders VC jej podpořil částkou 40 tisíc eur, tedy v přepočtu zhruba jedním milionem korun. „Spicy Cells přesvědčili kombinací silné biotechnologie, ambiciózního týmu a jasné vize, jak vyrábět přírodní ingredience udržitelně a ve škále. Šafrán je jen začátek, skutečná hodnota je v technologické platformě, která má globální potenciál,“ říká za Czech Founders VC Ivan Kristeľ.

Tomáš Petřík, další ze spoluzakladatelů nadějného startupu, souhlasí: „Naše ambice nekončí u jedné ingredience. Budujeme škálovatelnou technologii, která umožní udržitelnou produkci různých přírodních surovin pro kosmetiku, potravinářství, nutraceutiku i farmaceutický průmysl.“

