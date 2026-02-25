Brněnská fakultní nemocnice si pořídila unikání robotický chodník, který pomáhá lidem s poruchami chůze způsobenými neurologickým postižením

Nese označení R-GAIT a napříč celým Českem jím disponuje jen několika málo špičkových pracovišť. Řeč je o unikátním robotickém systému, který podle odborníků představuje budoucnost rehabilitace chůze pomocí biofeedbacku, tedy jakési biologické zpětné vazby, jež pacientům poskytuje aktuální data o jejich zdravotním stavu a na základě které mohou fyzioterapeuti nastavovat efektivní rehabilitaci.
Fakultní nemocnice Brno, respektive její rehabilitační klinika, si tento chodník pořídila již na sklonku loňského roku. Oficiální prezentace zařízení za bezmála 9,34 milionu korun včetně DPH se nicméně odehrála teprve 25. února.
„Jedná se o robotický systém pro trénink a hodnocení chůze, který umožňuje přesné měření parametrů, jako jsou délka kroku, rychlost, symetrie a fáze opory. Je určen pro klinické i terapeutické prostředí a podporuje personalizované tréninkové programy, vizualizaci dat a sledování pokroku pacientů,“ píše se v tiskové zprávě brněnské fakultní nemocnice.
Proč právě R-GAIT představuje podle lékařů budoucnost efektivní rehabilitace? Jde o to, že na rozdíl od běžnějších exoskeletů, jež fixují celou dolní končetinu včetně kolen a kyčlí, vede pohyb pouze přes chodidla pomocí nášlapných plošin. To pacientům umožňuje přirozený pohyb v kloubech, který věrně kopíruje reálnou chůzi, v důsledku čehož lépe trénuje svalovou koordinaci a stabilitu trupu.