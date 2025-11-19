Z Brna až ke hvězdám. České kosmické technologie zamířily na největší oborový veletrh do Brém, poletí i na Venuši

Brno i celý Jihomoravský kraj už dávno nejsou známé jen pro svoji precizní strojírenskou výrobu a mikroelektroniku. V posledních letech se změnily v jedno z nejdynamičtějších evropských center kosmického průmyslu. Více než 30 firem z regionu se věnuje satelitním a kosmickým technologiím, které dohromady zaměstnávají přes 400 odborníků, jejichž počet za poslední tři roky vzrostl o celou čtvrtinu.
Na růstu se podílí i zdejší inovační prostředí, jemuž se daří třeba právě díky spolupráci firem v rámci asociace Brno Space Cluster, jež funguje od roku 2021 a sdružuje přední hráče místního kosmického ekosystému. „Dlouho jsme se znali a potkávali, proto nám dávalo smysl vytvořit platformu, která by nás zastupovala na akcích a veletrzích, při jednání s ministerstvy, státní správou a dalšími organizacemi,“ uvádí pro Euro.cz její manažer Václav Havlíček, jenž sám pochází z firmy TRL Space.
Dnes stojí Brno Space Cluster – i díky podpoře inovační agentury JIC, která provozuje regionální inkubátor ESA BIC a propojuje startupy s investory – za firmami a institucemi podílejícími se na projektech pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), ArianeGroup, OHB, Avio, Leonardo či další významné aktéry kosmického průmyslu. A své know-how nyní představuje na mezinárodní scéně největšího veletrhu vesmírných společností Space Tech Expo Europe v německých Brémách.
Od satelitů do zpracování dat na oběžné dráze
Na právě probíhající akci se brněnská organizace chlubí celým spektrem svých projektů – od vývoje satelitů a pohonných systémů až po zpracování dat přímo na oběžné dráze. Například zmíněná firma TRL Space představí zařízení pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země neboli „deployer CAVE“. Kromě něj zde uvede také technologie od satelitního systému TRAP či filament pro 3D tisk. A na odiv dá rovněž nové testovací prostory ve svém brněnském sídle.
Dalším vystavovatelem je společnost Zaitra, která posouvá zpracování dat přímo do vesmíru díky svému AI edge systému SKAISEN. Ten dokáže analyzovat satelitní data v reálném čase a poskytovat uživatelům na Zemi okamžitě využitelné výstupy. Chybět ovšem nebude ani firma Inpraise Systems, která se zaměřuje na nové generace elektrických pump pro raketové motory, jež vyvíjí ve spolupráci s norskou společností Nammo. A stejně tak se počítá s Groundcomem, který zajišťuje po celém světě satelitní komunikaci prostřednictvím své globální sítě Ground Station-as-a-Service.
Zásadní mezinárodní projekty
Kromě výše uvedených vystavovatelů spojuje Brno Space Cluster další firmy a výzkumné organizace z oblasti elektroniky a kybernetické bezpečnosti, materiálů a testovacích technologií, vědeckých přístrojů a datové analytiky. „Brněnský kosmický průmysl ukazuje, že regionální spolupráce může přinášet výsledky s globálním dosahem. Díky Brno Space Cluster spojují firmy inženýrskou tradici s nejmodernější vědou a zapojují se do mezinárodních misí, čímž dokazují, že Česko patří mezi nejprogresivnější evropské kosmické státy,“ podotýká Havlíček.
Síla této spolupráce se potvrzuje i v klíčových mezinárodních projektech. Konsorcium tvořené firmami TRL Space, AerialComm, G. L. Electronic a SAWtronics bylo vybráno ESA, aby vyvinulo a dodalo elektroniku pro nástroj VenSpec-H mise EnVision, který zamíří na Venuši. Hodnota tohoto kontraktu dosahuje 2,6 milionu eur (téměř 63 milionů korun).
Instrument bude analyzovat atmosféru planety a pomůže zjistit, jak se druhá planeta naší Sluneční soustavy vyvíjela. Technologie navíc ponese symbolický prvek: siluetu Věstonické venuše, která propojí české kulturní dědictví s průzkumem její nebeské jmenovkyně.
Projekty jako EnVision ukazují vyspělost brněnského kosmického průmyslu vybudovaného na úzké spolupráci výzkumu, byznysu a moderních technologií. A právě na tento segment zvaný New Space se chce Brno Space Cluster zaměřit i do budoucna. „Odborníků je stále nedostatek, proto budeme více podporovat vzdělávání, včetně založení nového studijního oboru. Uvažujeme také o sdílení expertů napříč našimi firmami,“ dodává na závěr pro Euro.cz Havlíček.