Aero Vodochody získalo zakázky na devět nových letounů. Stroje L-39 Skyfox zamíří do Afriky a Severní Ameriky

Česká společnost Aero Vodochody Aerospace oznámila podepsání dvou kontraktů na dodávku svých nejnovějších cvičných letounů L-39 Skyfox, které ale zároveň mohou sloužit i jako lehké bitevníky. V rámci těchto zakázek vyrobí celkem devět strojů, jež by posléze měly putovat do africké Angoly a také do Severní Ameriky.
Nově podepsané smlouvy znamenají rozšíření působnosti tuzemského výrobce letecké techniky na čtyři kontinenty a zároveň naplnění produkčních kapacit až do druhého čtvrtletí příštího roku.
„Vstup Skyfoxu na africký a severoamerický kontinent je pro Aero mimořádně důležitý, protože výrazně zvyšuje viditelnost letounu, umožňuje jeho přímé představení dalším zákazníkům a otevírá cestu k budoucím obchodním příležitostem,“ říká Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva vodochodské společnosti. „Nové kontrakty potvrzují, že program Skyfox má globální potenciál a že Aero je na správné cestě,“ dodává.
Ziskem dalších dvou zakázek navazuje firma na rekordní loňský rok, během něhož jí meziročně vzrostl zisk před zdaněním o více než 400 procent na 512 milionů korun při osmiprocentním nárůstu obratu. Právě tržby z programu L-39 Skyfox přitom dosáhly hranice 3,8 miliardy korun, respektive 58 procent celkového podílu.