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Rekordní rok pro Aero Vodochody. Výrobci letecké techniky vzrostl zisk před zdaněním o více než 400 procent

Redakce
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L-39 Skyfox
L-39 Skyfox
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Česká společnost Aero Vodochody má za sebou z ekonomického hlediska nejlepší rok ve své dlouhé historii. Její obrat se vloni meziročně zvýšil o osm procent na takřka 6,5 miliardy korun. Daleko působivější nárůst ovšem firma zaznamenala u ukazatele měřícího zisk před zdaněním. Ten totiž poskočil o masivních 402 procent z dřívějších 102 milionů korun na současných 512 milionů.

„Rok 2025 byl pro Aero naprosto výjimečný. Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ shrnul Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva zmíněné společnosti.

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Právě od zbrusu nového stroje L-39 Skyfox si ve Vodochodech slibují velké věci i do budoucna. Vloni jich Aero svým zákazníkům dodalo rekordních 14 kusů, zásluhou čehož se tržby programu vyšplhaly na částku 3,8 miliardy korun, tedy 58 procent z celkového podílu. Další zakázky jsou přitom již na obzoru.

„Registrujeme velký zájem z řady zemí, vedeme finální jednání s několika potenciálními zákazníky a zároveň se v následujících týdnech chystáme oznámit nové zakázky, díky nimž se Skyfox dostane na nové kontinenty,“ přiblížil Sotona a dodal: „V některých regionech pro nás mají zásadní strategický význam i dodávky v nižších jednotkách kusů. Samotný vstup Skyfoxu na africký a severoamerický kontinent výrazně zvýší jeho viditelnost na těchto trzích, přitáhne pozornost dalších potenciálních zákazníků a otevře cestu k budoucím dodávkám.“

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