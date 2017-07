Vepřín v Letech může být převeden na stát, rozhodl vlastník

Místopředseda představenstva firmy Jan Čech řekl, že záleží na tom, jaké podmínky nabídne stát. Sumu AGPI zveřejní v případě, že se s vládou dohodne.

„Jednání trvají, zakázka je v diskrétním režimu s ohledem na zúčastněné partnery,“ řekla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Ministerstvo bylo pověřeno získáním posudku na ocenění vepřína, vítězná firma ho vypracovala za 228 690 korun včetně DPH. Vláda posudek použila k dalšímu jednání s majitelem vepřína.

Pro převod provozu v Letech hlasovalo podle konečných údajů 88 procent přítomných akcionářů, proti bylo 11 procent. Valné hromady ve Vrcovicích na Písecku se zúčastnily necelé dvě desítky akcionářů. Ve zdůvodnění usnesení společnost uvedla, že o situaci vepřína v místě romského tábora z doby druhé světové války se jedná přes 20 let a vláda deklaruje prioritní zájem o jeho odstranění. „Vše závisí na konkrétní nabídce, ale ta zatím není,“ uvedlo vedení firmy.

Jan Čech na valné hromadě řekl, že vedení AGPI ministrům řeklo, jakou má představu o ceně. Vláda má podle Čecha dva posudky, jakou cenu areál má, AGPI si nechalo zpracovat studii, kolik peněz by stálo postavit nový areál vepřína. Na dotaz jednoho akcionáře Čech řekl, že vepřín by mohlo pravděpodobně koupit Muzeum romské kultury nebo Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Vláda má eminentní zájem to řešit, v návrzích žádná jiná vláda nedošla tak daleko. Ještě ale nemáme cenu ani podmínky,“ řekl Čech.

Zdůraznil, že areál o rozloze 7,1 hektaru, kde je ve 13 halách 13 tisíc prasat, by firma na stát převedla bez zvířat a zaměstnanců. „Kdyby k tomu došlo, zvířata si musíme prodat. Cíl je vše, co bude v tom areálu, prodat. Do ukončení jednání se nebude o parametrech jednání hovořit, jsou ve vyhrazeném režimu,“ řekl Čech akcionářům. Domnívá se, že smlouva by byla uzavřena s Muzeem romské kultury.

Podle Čecha oslovila firmu AGPI poprvé kvůli vepřínu úřednická vláda Josefa Tošovského v roce 1998. V roce 2006 se firmu podle Čecha snažil stát vydírat. „Mívali jsme v Letech i tři kontroly denně,“ řekl Čech a dodal, že romští aktivisté blokovali v různých letech vjezd do vrcovického sídla AGPI i do vepřína.

Vepřín v Letech se stavěl za komunismu od roku 1972. V první etapě vzniklo deset hal, v druhé tři haly. V letech 2013 až 2015 dala firma do poloviny hal nové technologie. „Znalci uznali, že haly jsou v dobrém stavu, že se v nich může vyrábět dalších 60 let. Pozemky pod budovami nám stát neprodal, preventivně si je nechal,“ řekl Čech.

