Vláda a firma AGPI si vyměnily nabídky k odkupu vepřína v Letech

Vládu na jednání zastupovali náměstci ministrů kultury a pro lidská práva. Podle zástupců firmy i státu se nyní jedná o tom, jak se k výsledné ceně obě strany dostanou.

„Schůzka byla ve vyhrazeném režimu, případné cenové nabídky tedy není možné komentovat. Spíše než o konkrétních cenových dispozicích se mluvilo o způsobu stanovení struktury ceny za případný odkup velkovýkrmny,“ uvedl mluvčí ministra pro lidská práva Michal Kačírek.

Místopředseda představenstva společnosti AGPI Jan Čech řekl, že by nyní expertní skupina zástupců ministerstev a firmy měla zvolit jeden z modelů. „Zatím stále nepadlo žádné konkrétní číslo, ale vybíráme mechanismus, jak se k finální částce dostat. Stále existuje varianta, že se během léta podaří konkrétní cenu stanovit,“ uvedl Čech.

Česko za vepřín na romském pietním místě sklízí kritiku domácích i mezinárodních organizací. K odstranění výkrmny několikrát vyzval také Evropský parlament. O odkupu a zbourání diskutovalo už několik vlád, cena nepadla ale nikdy. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jeho vláda by chtěla jednání dotáhnout do konce.

Podle šéfa evropského antirasistického hnutí EGAM (European Grassroots Antiracist Movement) Benjamina Abtana vepřín v místech romského holokaustu představuje „mezinárodní skandál, který trvá už příliš dlouho“. Organizace dlouhodobě požaduje zbourání výkrmny. „Ti, kteří rozhodují, by měli najít rychlé řešení. Majitel musí přistoupit na normální cenu a vláda musí navrhnout relevantní částku,“ sdělil Abtan. Míní, že pokud by jednání státu s firmou v krátké době úspěšně neskončilo, měla by vláda začít rychle s vyvlastněním výkrmny, aby problém stihla do voleb vyřešit.

Společnost AGPI původně upřednostňovala výměnu za jiný vepřín, nyní se ale prodeji nebrání. Podle odhadů by cena mohla činit několik stovek milionů korun. V červnu 1998 tehdejší ministr Vladimír Mlynář Zemským novinám v rozhovoru řekl, že soudní odhad ceny vepřína činil v té době 50 milionů korun a tržní odhad podle majitelů 140 milionů, vlastníci ale požadovali 300 milionů. Prezident Miloš Zeman před dvěma týdny uvedl, že ještě jako premiér farmu odmítl zrušit, protože by to daňové poplatníky tehdy stálo asi 400 milionů.