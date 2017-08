„Úspěšný příběh“. Nedokončené berlínské letiště se bude rozšiřovat za 60 miliard

Dosud státní firma Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), ve které mají podíly spolková země Braniborsko a město Berlín, proinvestovala na stavbě 6,6 miliardy eur (172 miliard korun).

Nyní šéf společnosti FBB Engelbert Lütke Daldrup (člen SPD) oznámil mistrovský plán pro rozšíření kapacity letiště, jež bude stát další 2,3 miliardy eur (60 miliard korun). To by mělo probíhat na etapy a má umožnit zvýšení kapacity letiště do roku 2035 na 55 milionů cestujících ročně. V roce 2015 se hovořilo o kapacitě 22 milionů za rok, což je nyní považováno za nedostatečné.

Podívejte se na výstavbu letiště:

„S projektem berlínských letišť jsme napsali úspěšný příběh,“ nechal se slyšet Lütke Daldrup na diskuzi berlínské asociace obchodníků a průmyslníků (VBKI). Projekt spíše připomíná výstavbu pražského tunelu Blanka. Letiště se mělo otevírat před sedmi lety.

„S naším Masterplan 2040 ukazujeme, že střednědobé i dlouhodobé potřeby na letiště BER mohou být splněny bez stávajících letišť Tegel a Schönefeld,“ dodal socialistický politik a manažer. Mistrovskou přestavbu musí ještě schválit v polovině září dozorčí rada FBB.

Engelbert Lütke Daldrup hovoří o německé Blance jako o úspěšném příběhu

Proti hlavnímu terminálu má vyrůst ještě druhý terminál, mají se také „optimalizovat“ už postavené budovy, dodal Berliner Zeitung. Nový terminál má nabídnout další prostory pro obchody, které mají zlepšit ziskovost letiště ze zkratkou BER a doplňujícím názvem Willy Brandt podle bývalého kancléře SRN.

Otevření letiště dosud brání systém sprinklerů (samočinná hasicí zařízení). Ta se musí kompletně zkontrolovat. Jedná se o 78 tisíc hlavic. „Je to sisyfovská práce,“ doplnil šéf letiště s tím, že konečný termín otevření letiště oznámí do konce roku.

Prodlužování a prodražování stavby kritizuje berlínská CDU. Nesouhlasí také s tím, aby bylo letiště Tegel po otevření hlavního letiště zrušeno.

Letiště v Berlíně. Červeně v provozu:

Německý deník Tagesspiegel v květnu napsal, že letiště má být oficiálně otevřeno do konce roku 2018, ale reálnější termín je spíše rok 2019, nebo dokonce až o rok později. Na vině byly dosud chyby v plánování, konstrukční vady a technické problémy.

Zatím v Berlíně slouží letiště Schönefeld a Tegel. Ta má nahradit BER Flughafen Berlin Brandenburg, jež už řadu let vyrůstá vedle současného letiště Schönefeld.

