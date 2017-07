Útok na peněženky. Ryanair omezí komfort cestujících a zpřísní kontroly zavazadel

Ryanair pošle na své spoje do dvou let upravený letoun Boeing 737 MAX. Rozměrově se od současného modelu 737-800 lišit nebude, přesto v něm bude o osm míst k sezení více, celkově už 197. Znamená to tak především další snížení komfortu, které hlavně v podobě malého prostoru pro nohy pravidelní cestující pociťují již delší dobu.

Vedlejším efektem pak bude nedostatek míst pro příruční zavazadla. Vedení Ryanairu totiž na rovinu říká, že do letadla se oproti stávajícímu stavu vměstná navíc jen jedno až dvě zavazadla. Zároveň varuje, že zaručené místo na palubě bude mít jen prvních devadesát, což by v extrémním případě mohlo znamenat, že uložení příručního zavazadla nebude umožněno více než stovce cestujících.

V tom spočívá další nenápadný tlak na zákazníky. Aerolinky upozorňují, že chtějí-li mít lidé jistotu, že se jim zavazadlo vejde na palubu, musejí si připlatit přednostní nástup, který vyjde na pět liber (cca 150 korun).

Ryanair navíc avizuje, že bude mnohem striktnější v hlídání předepsaných rozměrů zavazadel, která smějí na palubu. „Jsme na cestující moc hodní. Stáváme se obětí vlastní přívětivosti. Lidé nehrají podle pravidel a na palubu si berou obrovská zavazadla, což způsobuje zdržení.“ postěžoval si finanční ředitel společnosti Neil Sorahan v únoru. „Někteří nastupují do letadla s kuchyňským dřezem,“ dodal v nadsázce.

Cestující tak mohou počítat s tvrdšími kontrolami, a pokud jejich zavazadlo nebude vyhovovat, budou donuceni si jej zpětně odbavit do zavazadlového prostoru. Pochopitelně za další poplatek.

Méně prostoru a přísnější kontroly jsou dalšími v řadě kroků, kterými Ryanair zvyšuje zisk, ale rozčiluje cestující. Nedávno například zavedl poplatek ve výši dvou eur za to, že lidé budou moci sedět vedle sebe, což bylo do té doby bráno jako naprostý standard. Před několika lety navíc uvažoval o zavedení poplatků za použití toalety.

Pokoušení trpělivosti cestujících se však na ziscích irské společnosti příliš neprojevuje. Naprostá většina letů je díky nízkým cenám obsazena z devadesáti a více procent. Ryanair navíc v prvním fiskálním čtvrtletí zvýšil zisk o 55 procent na 397 milionů eur (10,3 miliardy korun) a v současné době usiluje o převzetí italské Alitalie.

