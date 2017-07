Trumpa přivítali Poláci v bombastickém stylu. Záruky vojenské přítomnosti USA se nedočkali

Trump zdůraznil odhodlání Spojených států „udržet mír a bezpečí ve střední Evropě“ i hovořil o „destabilizující roli“ Ruska. „Silné spojenectví s Polskem a NATO“ je podle něj klíčovým prvkem pro to, aby nevypukly konflikty, ani zničující válka mezi velmocemi.

Ale neodpověděl jednoznačně na otázku, zda poskytl záruky, že američtí vojáci v Polsku setrvají, dokud nepomine hrozba z Ruska. „Budeme pokračovat (ve vojenské přítomnosti), ale o zárukách jsme nehovořili,“ řekl. „Není pochyb, že přítomnost sil USA a NATO v Polsku je plně opodstatněná,“ zdůraznil v odpovědi na stejný dotaz polský prezident Andrzej Duda, který avizoval, že usiluje o stálou přítomnost amerických sil v zemi. Dodal, že v jednáních na toto téma by měl pokračovat za rok v Bílém domu.

V Polsku je asi 5000 amerických vojáků z tankové brigády, kteří mají spolu se čtyřmi prapory Severoatlantické aliance uklidnit spojence na východním křídle NATO, znepokojené ruskou anexí Krymu a ruským počínáním na Ukrajině, kde si konflikt mezi vládními vojsky a Ruskem podporovanými separatisty vyžádal od dubna 2014 na 10 tisíc obětí.

Opoziční média zdůrazňují, že vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) sváží do Varšavy bezplatnými autobusy své přívržence na Trumpův projev; každý zákonodárce má podle listu Gazeta Wyborcza vypravil nejméně jeden autobus. „Z Vratislavi jede sedm autobusů,“ řekl deníku Piotr Babiarz, šéf místní organizace PiS. Z jiných míst hlásí čtyři, sedm autobusů. „Je cítit soupeření mezi okresy. Každý chce přivézt co nejvíce lidí,“ řekl nejmenovaný aktivista.

Vítací píseň

Polská televize TVP, ovládaná vládní stranou, dokonce návštěvu u prezidenta Andrzeje Dudy uvítala písničkou, stvořenou speciálně pro tuto příležitost: „Trumping and jumping, Duda is trendy“.

Dílko písničkáře a kabaretiéra Andrzeje Rosiewicze, které podle svých slov vytvořil na počest Melanie a Donalda Trumpových, zazněl v ranním vysílání - a okamžitě se dočkal studené sprchy od kritiků za slabou choreografii i banální text, jakož i věcnou chybu, kdy autor označuje Roberta de Nira za obdivovatele Trumpa, ačkoliv herec podporoval miliardářovu soupeřku Hillary Clintonovou.

„Trumping and jumping today is trendy. Trumping and jumping. Sing and jump, sing and jump! Sing all together for Donald Trump,“ zpívá Rosiewicz.

Na náměstí Krasińských, místa přednesení Trumpova projevu, se nevešli ani všichni zájemci. Dav vítal vládní politiky potleskem, opozici pískotem a bučením.

Další atrakci představuje ve Varšavě armádní piknik s výstavou polské i americké vojenské techniky, jakož i ochutnávkou hrachové polévky z polních kuchyní i ukázkou bojů z dob napoleonských válek a druhé světové války v podání milovníků vojenské historie. Akci k Trumpově návštěvě nachystal ministr obrany Antoni Macierewicz, který dnes ohlásil také předběžnou dohodu o pořízení amerických protiraketových střel Patriot.

„V Bruselu byl Trump přijat chladně, z Varšavy chce mít pěkné fotky,“ tvrdí kritici poměrů. „Je pravda, že vládní strana přiváží do Varšavy své přívržence, ale na Trumpa se přišla podívat i spousta místních Varšavanů,“ řekl reportér místní televize Super.

Před Královským zámkem, kde se odehrává setkání Trumpa s představiteli 12 států ze střední, východní a jižní Evropy z tzv. iniciativy Trojmoří, včetně předsedy české Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, stál i hlouček stoupenců PiS s transparentem, připomínající smrt polského prezidenta Lecha Kaczyńského při letecké katastrofě u ruského Smolenska v dubnu 2010; podle jejich transparentu byl prezident „zavražděn“.

Trumpovu návštěvu provázela i menší demonstrace jeho odpůrců. „Trump není přítel obyčejného člověka, ale bohatý oligarcha, který rád obtěžuje ženy. Trump ztělesňuje politiku zdí a ostnatých drátů,“ řekl jeden z organizátorů listu Gazeta Wyborcza.

