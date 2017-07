Přestaňte podporovat nepřátele Západu, varoval Trump Rusy

Důležitým bodem cesty do Varšavy pro Trumpa zjevně byla i podpora dodávek amerického zemního plynu do Polska a přes něj také do dalších evropských zemí. Slíbil přitom, že Spojené státy nikdy nepoužijí energii jako donucovací prostředek a nepovolí ani jiným zemím, aby tak činily. Zjevně tak narážel na obavy států, které jsou zcela nebo značně závislé na dodávkách energetických surovin z Ruska.

Trump kritizoval Rusko hned po prvním bodu programu své návštěvy polské metropole, jímž byl rozhovor s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Na tiskové konferenci šéf Bílého domu Moskvu pokáral za chování, jež podle něj vede k destabilizaci. V projevu, jímž naopak návštěvu končil, se pak mimo jiné zmínil o ruských akcích na Ukrajině a o ruské podpoře syrského režimu.

Je otázka, jak se Trumpovy dnešní výroky odrazí na jeho vůbec prvním setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které se má uskutečnit v pátek na okraj summitu skupiny G20 v Hamburku. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov už prohlásil, že Moskva „s takovýmto přístupem nesouhlasí“. Jak ale naznačil, se závěry ohledně budoucnosti rusko-amerických vztahů je třeba počkat až po jednání prezidentů.

Slovy chvály naopak Trump nešetřil na adresu Poláků, „národa, který nikdy neztratil naději a nikdy nebyl zlomen“. Ocenil Polsko mimo jiné i za to, že jako jeden z mála členů NATO plní závazek dávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu.

V této souvislosti Trump opět důrazně apeloval na ostatní členské země, mezi něž patří Česko, aby finanční závazky vůči alianci respektovaly. Zároveň ujistil, že Spojené státy věří v pátý článek alianční smlouvy o tom, že útok na jeden členský stát NATO je útokem na všechny. Na téma zajištění bezpečnosti, včetně energetické, hovořil Trump před projevem i s účastníky summitu středoevropských a východoevropských států.

Před zaplněným a často aplaudujícím náměstím Krasińských v centru Varšavy šéf Bílého domu mimo jiné prohlásil, že vztahy USA a Evropy jsou tak silné, jako bývaly, „a možná ještě silnější“. Upozornil ale na stále trvající hrozby, jako je islamismus a terorismus, jež „znamenají nebezpečí pro náš styl života“.

Už po setkání s Dudou kritizoval Trump Severní Koreu, jež tento týden nově popudila svět zkouškou zřejmě své první mezikontinentální balistické rakety. Prezident vyzval mezinárodní společenství, aby se „špatnému chování“ KLDR postavilo. Zároveň řekl, že proti Pchjongjangu v reakci na jeho „hanebné“ jednání zvažuje „velmi přísné“ kroky, které ale nijak neupřesnil.

