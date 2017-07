Poláci nakoupí rakety Patriot. Vláda USA souhlasí

„Bylo podepsáno memorandum o tom, že vláda Spojených států vyslovila souhlas s prodejem raket Patriot Polsku v nejmodernější verzi,“ sdělil Macierewicz dnes ráno v polské televizi. „Jsem rád, že mohu tuto informaci oznámit v den návštěvy prezidenta Trumpa ve Varšavě,“ dodal.

Trump přiletěl do polské metropole ve středu večer a podle Bílého domu chce dát najevo, že USA jsou nadále odhodlány plnit své závazky plynoucí z členství v NATO. Hodlá tak učinit při plánovaném projevu a při vrcholné schůzce s představiteli 12 středoevropských a východoevropských zemí, kteří se obávají Ruska.

An important element of the signed memorandum is the polonization of the system #PATRIOT.