Protest proti byrokracii a podfinancování: lékaři 18. října zavřou ordinace

Úhradová vyhláška na rok 2018 nepočítá s navýšením plateb praktickým lékařům, protože na to nejsou peníze. V reakci na protest praktických lékařů to řekla ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním ministerstva zdravotnictví Helena Rögnerová., která za největší problém zdravotnictví v posledních letech považuje odchod personálu z nemocnic.



odle Rögnerové má každý nárok demonstrovat, je-li nespokojen. „My si ale myslíme, že podmínky nejsou tak špatné. Praktičtí lékaři mají platby z kapitace bez ohledu na to, kolik lidí jim chodí. Pokud jim roste počet pacientů, mají přirozený růst,“ řekla Rögnerová.



Doplnila, že časem by peníze na navýšení mohly být, pokud se rozloží růst ve všech segmentech. „Chtěli bychom zvyšovat platby za výkony mimo kapitaci, aby se odlišili lékaři, kteří dělají něco navíc,“ uvedla.