Bude muset vzniknout fond na investice ve zdravotnictví, tvrdí Sobotka

Pro investice do budov či přístrojů ve zdravotnictví bude podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) do budoucna nutné vytvořit speciální fond. Ze systému veřejného zdravotního pojištění na ně nezbývá dost. Peníze do fondu by mohly jít například z části spotřební daně z tabáku a alkoholu, řekl dnes po bilanční schůzce s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem (ČSSD).