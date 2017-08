Počet obětí útoků v Katalánsku vzrostl na 14

Počet zraněných v katalánské metropoli vzrostl z dosud uváděné stovky na 130. Mrtví a zranění pocházejí celkem z 34 zemí a nejsou zprávy, že by mezi nimi byli čeští občané.

Úřady postupně zveřejňují informace o státní příslušnosti obětí. Italské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zemřeli dva Italové, potvrzena je oběť z Belgie. Španělská média psala také o třech mrtvých Němcích, což ale Berlín dosud oficiálně nepotvrdil a hovoří o 13 zraněných německých občanech. Francie informovala o 26 zraněných Francouzích.

Španělské úřady potvrdily, že nejméně tři oběti jsou Španělé. List LaVanguardia informoval, že o život přišel šedesátiletý turista z Granady a jeho dva rodinní příslušníci.

V Barceloně najela dodávka do davu lidí. Čtěte více

Portugalský deník Jornal de Notícias uvedl, že jedna oběť pochází z Portugalska.

České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi mrtvými či zraněnými byli čeští občané. Úřad nicméně českým turistům doporučil, aby byli při cestách do Španělska opatrnější, a to zejména v turistických oblastech a ve velkých městech.

