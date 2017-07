Teroristický útok na dovolené: pojišťovny s rizikem počítají

Špatný pokoj s výhledem na skládku, mizerná strava, nemoci, terorismus. To vše nám může důkladně zkomplikovat dovolenou. Když jste dostali pokoj ve sklepě, prokvetlý plísní, kuchaři právě nevaří podle vašeho gusta nebo někdo z rodiny začal mít na dovolené zdravotní problémy… s tím vším lze na místě s pomocí delegáta něco dělat. Teroristický útok předvídat nelze. I proti němu stejně jako proti všemu uvedenému se ale můžeme pojistit.

Na začátku července už cestovní kanceláře hlásí, že většina destinací, které jsou považovány z hlediska teroristického útoku za bezpečné, je vyprodána. Jenže právě z terorismu mají obavy dvě třetiny českých cestovatelů, starší lidé se ho bojí výrazně víc. A ačkoli u nás k teroristickému útoku nedošlo, máme z něj větší strach než Evropané, v jejichž zemích již byl spáchán.

Nebojíme se ale jen terorismu. Našinci mají také obavy, že se mohou nakazit nějakou nebezpečnou nemocí, například legionářskou nemocí nebo virem Zika, což v průzkumech přiznaly více než dvě třetiny Čechů. Nejméně máme obavy z přírodních a živelních katastrof – bojí se jich o něco více než třetina tázaných. Zato z osobního přepadení a následného oloupení má strach asi polovina českých cestovatelů, kteří se výzkumů na toto téma účastnili.

Zmínili jsme, že destinace s menším rizikem terorismu jsou vyprodané. Rozhodli jste se tedy jet do míst, kde třeba již k teroristickému útoku došlo, a ptáte se, jestli se připojistit? Jednoduchá odpověď zní – ne. Nikoli proto, že jedno české pořekadlo říká: na stejné místo dvakrát blesk neuhodí, ale proto, že většina pojišťoven má teroristický útok již ve svých cestovních pojistkách uveden a pokryt. A to již v ceně základního pojištění.

Možná namítnete, že z médií jsou neustále slyšet zprávy o pokusech o teroristický útok v různých zemích. To je sice pravda, ale přesto je pravděpodobnost ztráty života při podobném útoku velmi malá. Pravděpodobnější je možnost zranění, ke kterému by mohlo dojít při podobném násilném činu. V tom případě byste museli být v cizí zemi ošetřeni nebo hospitalizování, a to by nemuselo být pří vší té smůle právě levné. Ale právě tyto léčebné výlohy v cizích zemích jsou zahrnuty v cestovním pojištění, a to na újmu na zdraví i životě.

Co to v praxi znamená? Pokud dojde při teroristickém útoku ke zranění, či smrti, pojišťovny uhradí lékařskou péči i bezpečný návrat domů – repatriaci. Většina pojistných ústavů také zaplatí i trvalé následky těžkého úrazu a poškození zavazadel. Toto krytí ale není automatické a bez limitu, výše částky se téměř vždy vypočítává podle výše vašeho pojištění.

