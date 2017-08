Finanční správa může zveřejnit detaily sporného případu. FAU ji zbavila mlčenlivosti

Šrámek dnes zveřejnil dokumenty, ve kterých jej insolvenční správce Lukáš Zrůst zprostil mlčenlivosti vůči médiím. Zároveň jej pověřil, aby v této věci mlčenlivosti zprostil finanční i celní správu, ministerstvo financí i samotného Babiše. Důvodem tohoto kroku je podle něj ochrana práv a dobrého obchodního jména společnosti FAU. Informace, které se objevují v médiích, označil za lživé. Jednatel společnosti Vojtěch Csabi už dříve řekl, že postup státu považuje za šikanu.

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Na internetu se v posledních dnech objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý majitel Agrofertu Babiš o firmě FAU hovoří. Babiš v pondělí odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval.

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti dnes uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.

Nahrávka zveřejněná Skupinou Šuman

„V současné době vede FAU dvanáct soudních sporů proti orgánům Finanční a Celní správy České republiky. Tvrdíme, že České republice na daních nedluží společnost ani nedlužila žádné finanční prostředky. Ve dvou případech bylo Krajským soudem v Ostravě již rozhodnuto ve prospěch FAU,“ řekl Šrámek. Dodal, že v obou případech Finanční ředitelství a Generální ředitelství cel podaly kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. „V ostatních desíti sporech doposud nebylo rozhodnuto ani v prvním stupni,“ řekl právník FAU.

Předpokládá, že pokud firma uspěje, bude po České republice požadovat náhradu škody. „Jádrem polemiky mezi soudem a Finanční správou je velmi specifická situace souběhu doměření daně a současného vzniku ručitelského závazku společnosti, který však není výslovně zákonem upraven,“ uvedla správa ve svém dnešním vyjádření. Podle ní je tak nezbytné, aby se k danému případu vyjádřil Nejvyšší správní soud.

Správa dnes zároveň uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení společnosti FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, ve kterém nebyla u několika firem placena DPH a zároveň byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. „Současně bylo prokázáno, že společnost FAU v tomto podvodném řetězci kontrolovala přepravu zboží a finanční toky za dodané zboží,“ uvedla správa.

Šéf hnutí ANO v reakci na krok firmy uvedl, že považuje zproštění své osoby mlčenlivosti za nesmysl. „Já už nejsem ministr a nikdy jsem nebyl šéf finanční správy. Já s tím nemám nic společného, to je zase nějaká provokace,“ řekl Babiš.

