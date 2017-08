O prověrce daňové správy by podle Jurečky měla dostat informace vláda

„Jako ministr zemědělství bych si nikdy nedovolil žádat informace a vstupovat do jednání a kauz, které řeší naše dozorové orgány. To je věc, která hraničí s porušováním zákona - toho, co si ministr může dovolit,“ sdělil Jurečka. Podle něj by měla policie a státní zástupci sami chtít vyšetřit, zda jsou nahrávky skupiny Šuman pravé, případně zda jde o sestříhané kousky zvukového záznamu.

Skupina měla podle Jurečky předat nahrávky policii ihned po jejich zřízení, aby mohly policejní orgány případně i zkoumat, jaké jsou postupy státní správy, jako například s FAU Přerov, a zda úřady postupují řádně.

Na ministra se obracejí i další podnikatelé, kteří si stěžují i v zatím nemedializovaných případech na problémy s nesprávným postupem finančních úřadů, kde nebyly řádné znalecké posudky.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes uvedl, že požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu daňové správy v souvislosti s firmou FAU. Podle premiéra je třeba prověřit, zda postup byl v souladu se zákonem a zda ministerstvo financí nezasahovalo do činnosti daňové správy v rozporu se zákony. Sobotka to dnes řekl novinářům po bilanční schůzce s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO). Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, která patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babišovi patřil. Hospodářské noviny minulý týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

