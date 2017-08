Sobotka chce po Pilném prošetření kroků daňové správy proti firmě FAU

Bývalý ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš na nahrávce zveřejněné v neděli na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman hovoří o firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,“ říká Babiš na nahrávce, která má necelou minutu. Není jasné kdy a s kým na ní Babiš mluví. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, která patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babišovi patřil. Hospodářské noviny minulý týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. „Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací prodali tu vlečku nějaké firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zmrdům,“ říká Babiš na nahrávce. Hospodářské noviny minulý týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

Sobotka pošle dopis Pilnému dnes. „Chtěl bych ho v něm požádat o kontrolu celé věci z pohledu daňové správy tak, aby bylo zřejmé, jestli daňová správa postupovala v souladu se zákony, jak to bylo s těmi opatřeními, které realizovala daňová správa, a požádám ho také, aby prověřil, jestli vedení ministerstva financí jakýmkoli způsobem zasahovalo v rozporu se svými kompetencemi do činnosti daňové správy,“ řekl Sobotka. Záležitost podle něj musí být prověřena a zkontrolována. Očekává všechny potřebné informace do 30 dnů.

Babiš úkolování odmítá

Babiš uvedl, že během svého působení v čele ministerstva finanční a celní správu nezneužíval a neúkoloval. Podle něj měli správci daní ke krokům proti zadlužené firmě vážné důvody. Babiš to řekl v rozhovoru pro server iHned.cz

„Odmítám, že bych finanční správu úkoloval. Finanční správa je nezávislá a bojuje proti únikům DPH a spotřební daně, kterých se historicky dopouštěly hlavně firmy obchodující s pohonnými hmotami,“ uvedl. Dodal, že podle dostupného veřejného rejstříku firma FAU skončila v konkurzu. „Celkově dluží věřitelům miliardu a 27 milionů, z toho finanční a celní správě cca 830 milionů. Takže předpokládám, že finanční správa měla jasný důvod, proč si zajistila část peněz,“ dodal exministr financí.

Babiš zároveň uvedl, že nahrávku, kde hovoří o firmě FAU, neslyšel. „Opravdu nechci každý týden poslouchat ilegálně pořízené nahrávky, které jsou zneužívány k manipulaci,“ uvedl. Netuší ani, za jakých okolností záznam vznikl. Nahrávky označil za součást kampaně, která ho má před volbami poškodit.

O nahrávkách Andreje Babiše dále čtěte: