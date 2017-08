FAU podala na stát 13 žalob. Dva případy vyhrála

„Dvě žaloby jsme už pravomocně rozhodli ve prospěch žalobce. Žalovaná strana si v obou případech podala kasační stížnost,“ řekl Olšarová. Dodala, že verdikty se týkaly zajišťovacích příkazů. Právník firmy Alfréd Šrámek uvedl, že například v červnu soud zrušil zajišťovací příkaz na více než 217 milionů korun vydaný Specializovaným finančním úřadem. „Důsledkem vydání nezákonných zajišťovacích příkazů a bezprostředního zahájení nezákonné daňové exekuce došlo k nucenému ukončení podnikatelských aktivit společnosti FAU a k následnému vyhlášení konkurzu,“ řekl.

Mluvčí soudu uvedla, že dvě žaloby soud už odmítl. K důvodům se nechtěla vyjadřovat. Stejně tak nechtěla komentovat žaloby, které bude soud ještě řešit. Je jich devět a dvě z nich se týkají dalších zajišťovacích příkazů ve výši 140 a 200 milionů korun. Vydalo je pravděpodobně Generální ředitelství cel. „Další žaloby bychom mohli projednávat do měsíce,“ uvedla Olšarová.

Nahrávka zveřejněná Skupinou Šuman

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Na internetu se v posledních dnech objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý majitel Agrofertu Babiš o firmě FAU mluví. Babiš v pondělí odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval.

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.

„Tvrdíme, že České republice na daních společnost FAU nedluží ani nedlužila žádné finanční prostředky,“ prohlásil právník firmy Šrámek. Předpokládá, že pokud firma uspěje i u dalších žalob, bude po České republice požadovat náhradu škody. „Jádrem polemiky mezi soudem a Finanční správou je velmi specifická situace souběhu doměření daně a současného vzniku ručitelského závazku společnosti, který však není výslovně zákonem upraven,“ uvedla správa ve svém dnešním vyjádření. Podle ní je tak nezbytné, aby se k danému případu vyjádřil Nejvyšší správní soud.

Správa uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH.

