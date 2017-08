Desítky Čechů zůstaly v Egyptě kvůli poruše letadla Travel Service

Letadlo mělo z Hurgady odlétat v sobotu ve 14:35 do Bratislavy. „Po prvním hlášení závady jsme seděli v letadle asi tři hodiny, než přišli technici. Poté letadlo odrolovalo, ale závada se ohlásila zase. Byli jsme proto vpuštěni zpět do letištní haly, dostali jsme pití a kousek bábovky,“ řekl jeden z turistů Jiří Polášek. Znovu se lidé do letadla prý dostali až večer, ale problém se objevil opět, a tak byli po půlnoci odvezeni do hotelu.

„Jde o problém s letadlem, který ale řeší Travel Service. Turisté jsou nyní na hotelu, mají zajištěnu stravu all inclusive a je o ně postaráno,“ řekl Bezděk.

Polášek si stěžuje, že turisté nemají dostatek informací. Nejprve byl podle něho odlet posunut na dnešních 09:00, posléze na 12:30, nyní je aktuální informace 17:00. „Neměl bych problém s tím, kdyby řekli, že tu budeme dva dny a potom letíme. Ale tohle odsouvání se nám nelíbí,“ řekl.

„Trouble Service“ v datech Červenec 2017

Letadlo společnosti Travel Service sjelo v bulharském černomořském městě Burgasu při opouštění přistávací dráhy mimo zpevněnou plochu. Nikdo nebyl nebyl zraněn, letiště ale bylo po nehodě několik hodin uzavřené.



Červen 2016

Stroj společnosti Travel Service musel cestou do Španělska neplánovaně přistát ve Francii. Na palubě s bezmála 200 pasažéry totiž poklesl tlak.



Únor 2014

Při mezipřistání na Azorských ostrovech se letadlu společnosti Travel Service poškodil během přistávacího manévru kvůli poryvu větru podvozek. Cestující poté čekali bezmála osm hodin na náhradní letadlo.



Leden 2014

Kvůli závadě na palivovém systému cestující Travel Service strávili 15 hodin na letišti v Dubaji. Ubytování na noc jim dopravce nezajistil.



Leden 2014

Spoj ze Srí Lanky provozovaný společností Travel Service nabral zpoždění 17 hodin. Cestující strávili po opuštění hotelu na cestě bezmála 40 hodin. „Kdyby se nás tam neujal manažer letiště Dubaj, tak jsme tam byli šestnáct a půl hodiny o hladu, neměli jsme k dispozici žádné deky, žádné polštáře,“ citoval server Novinky.cz jednu z cestujících.



Srpen 2013

Společnosti Travel Service zkolaboval pilot těsně před odletem z řeckého ostrova Rhodos. „Měl zdravotní problémy,“ potvrdila mluvčí Dufková.

Někteří lidé se navíc podle něho už bojí znovu do stejného letadla nastoupit. „Naši delegáti jsou s klienty ve spojení a snaží se je o vývoji informovat. Vše ale záleží na tom, kdy bude moci letadlo do vzduchu a o tom musí rozhodnout letecká společnost,“ dodal Bezděk. Zatím nemá od Travel Service informaci, kdy bude letadlo schopné odletět.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Loni společnost přepravila téměř 6,3 milionu cestujících. Firma na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku a v Maďarsku, významný podíl trhu má v Polsku. Zároveň je spolumajitelem Českých aerolinií, ve kterých drží 34procentní podíl.

