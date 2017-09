Bezpráví v zemi svobody: na hranicích USA neplatí ústava

Bezpečnostní kontroly na letištích jsou běžnou záležitostí. Většinou ale probíhají při odletu. Při příletech jsou cestující už prověřeni. Celníci federální agentury Customs and Border Protection (CBP), kteří bdí nad klidným spánkem Američanů spolu s agenty z ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS), kontrolují i příchozí cestující.

Jedním ze stále častěji využívaných prostředků jsou kontroly elektronických zařízení příchozích (Američanů i cizinců). Kontroly tak nejsou zaměřeny na zbraně, výbušniny nebo jiný kontraband, cílí na obsah zařízení. Čtvrtý dodatek americké ústavy sice zapovídá bezdůvodné prohlídky, soudy ale toto právo na hranicích opakovaně omezily z důvodu ochrany obyvatel.

Od rozsudku v roce 2008, jenž tyto kontroly posvětil, technologie značně pokročila (v roce 2007 byl uveden na trh první iPhone, který byl přelomový například dotykovým ovládáním). Notebooky, tablety i mobilní telefony nyní obsahují informace, které dříve zůstávaly doma zamčené v trezorech nebo zásuvkách. Soukromými a rodinnými fotografiemi počínaje a údaji k mobilnímu bankovnictví konče. Mohou také obsahovat množství informací o osobách, které jsou stovky kilometrů daleko a s bezpečností Spojených států nemají nic společného.

Kontrol přibývá Rok Počet kontrol 2015 8053 2016 19 033 1. polovina 2017 14 993

Zdroj: CBP

Ještě citlivější jsou data, která cestujícímu nepatří. Jako například podklady zaměstnavatele spadající do kategorie obchodního tajemství, materiály novinářů s informacemi od utajených zdrojů či dokumenty právníků nebo notářů.

„Prohlídky elektronických přístrojů jsou v některých případech nedílnou součástí určení úmyslů, se kterými osoba vstupuje do Spojených států,“ uvedl zástupce výkonného asistenta komisaře CBP John Wagner v prohlášení. Podle celníků tyto prohlídky slouží nejen k boji proti teroru, ale potírají i šíření dětské pornografie a dokonce pomáhají chránit duševní vlastnictví. Způsob, jímž CBP ověřuje licence softwaru, prohlášení neuvádí.

Kontroly jsou stále častější. A aktivisté varují před jejich zneužíváním. „Vláda nemůže zneužívat hranice jako záchytnou síť ke zkoumání soukromých dat, řekla právnička ACLU Esha Bhandari. Celníci se nařčení z nadužívání kontrol brání statistikou. Kontroly se podle nich týkají méně než setiny procenta všech příchozích do USA.

Můžete odmítnout, ale...

Co dělat, pokud budete vyzváni na hranicích odevzdat telefon? Můžete odmítnout. V tom případě se ovšem musíte obrnit trpělivostí. Agenti vás mohou zadržet a telefon zabavit. Na dobu nutnou k prolomení ochrany vašeho zařízení. Pokud navíc nejste občan USA nebo držitel zelené karty, nemusíte být vpuštěni do země. Ani žádost o pomoc advokáta situaci neusnadní. O právního zástupce mohou požádat pouze američtí občané a lidé s trvalým pobytem v USA. Navíc celníci prý nemusí požadavku vyhovět. „Není jisté, zda vláda tyto žádosti respektuje, tak jak by měla,“ řekl webu BusinessInsider.com právník ACLU Nathan Wessler.

Nepomůže ani tvrzení, že v zařízení máte materiály, které spadají do kategorie advokátního tajemství. Jediné, co celník musí udělat, je „ poradit se s nadřízeným“. V případě novinářských materiálů je to podobné. Ty mohou být prohledány „v souladu se zákonem a postupy CBP“. Co to přesně znamená, není známo.

Jak připravit svá zařízení Cestuje s minimem citlivých dát. Nejdůležitější rada od ACLU je zároveň tou nejjednodušší. Co nemáte s sebou, CBP nemůže zkontrolovat. Nepoužívejte volně přístupná zařízení. Obsah kamery a fotoaparátu přesuňte do zabezpečeného zařízení. Uložte si data do cloudu. Celníci uvedli, že nesmějí kontrolovat data, která jsou uložena na vzdálených serverech mimo zařízení. Zašifrujte si svá zařízení. Existuje množství nástrojů, které pomáhají chránit před hackery (v tomto případě před vládou). Před hranicí svá zařízení vypněte. Ve vypnutém přístroji jsou šifrovací nástroje nejsilnější, dodal Wessler pro Business Insider.

ACLU spolu s organizací Electric Frontier Foundation (EFF) zažalovala ministerstvo vnitřní bezpečnosti v případech celkem 11 lidí, kterým byla odebrána a zkontrolována elektronická zařízení. Jedná se mimo jiné o inženýra z NASA, novináře, studenty nebo umělce.

„Lidé nyní ukládají celé životy, včetně citlivých osobních a obchodních materiálů, do svých telefonů, tabletů a notebooků a je normální, že je s sebou mají, když cestují. Je načase, aby soudy zamezily vládě vnímat hranici jako místo, kde se dá obcházet ústava,“ prohlásila advokátka EFF Sophia Cope.

Jedna z poškozených, důstojnice amerického letectva ve výslužbě a vysokoškolská pedagožka Diane Maye, byla zadržena na letišti v Miami, když se vracela z dovolené v Evropě. „Cítila jsem se ponížena a zneuctěna,“ řekla. „Tam (v telefonu) byl můj život, celník ho držel ve své dlani. Připojila jsem se k žalobě, protože věřím, že by vláda neměla mít neomezenou moc narušovat soukromí,“ dodala.

