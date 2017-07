Japonský boj s terorismem: vězení za rybaření či sběr hub

Nová legislativa umožní postihovat konspiraci a plánování 277 „vážných zločinů“. Vágní znění zákona ovšem otvírá cestu velmi volnému výkladu. Podle webu thedailybeast.com (DB) zástupci japonského ministerstva spravedlnosti přiznali, že podle této legislativy mohou být lidé zatčeni za nelegální sběr hub nebo rybaření. Japonská advokátní komora tvrdí, že se zákon vztahuje také na nelegální kopírování not nebo protestní happeningy. To vše ve jménu boje proti teroru.

DB poznamenal, že v Japonsku je možné držet podezřelé ve vazbě až 23 dní bez právníka nebo pouze s jeho omezeným přístupem. Až 99 procent takto obžalovaných je odsouzeno. Tamní právní systém také umožňuje vršit vyšetřování na sebe, přičemž každé další vynuluje lhůtu 23 dní. To otvírá dveře k policejní šikaně nepohodlných lidí.

Expert OSN podle Abeho není expertem

Podle Josepha Cannataciho, zvláštního zpravodaje OSN, je legislativa vadná. Cannataci řekl listu the Guardian, že Abeho vláda používá atmosféru strachu ke schválení zákona. Napsal také Abemu dopis, ve kterém ho vyzýval ke zvážení rizik, která by mohla „vést k nepřiměřenému omezení práva na soukromí a svobodu projevu“.

Reakce japonského premiéra byla ostrá. Abe Cannataciho zprávu označil za „extrémně nevyváženou“ a zpochybnil zpravodajovu objektivitu. Vláda dokonce vysvětlila nutnost přijetí zákona tím, aby mohla ratifikovat úmluvu OSN o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000.

Tisíce lidí v ulicích

Vláda zákon předložila sněmovně ve zrychleném řízení. To Abe vysvětlil blížícími se Olympijskými hrami. Ty se uskuteční v Tokiu v roce 2020. V době hlasování podle Guardianu v ulicích Tokia demonstrovalo na pět tisíc odpůrců zákona. Průzkumy zpravodajské agentury Koydo ukazují, že voliči jsou v podpoře zákona rozděleni. 39,9 procent legislativu podporuje, 41,4 procent je proti.

Japonsko není jediné

Britská premiérka Theresa May po posledních teroristických útocích v Londýně také oznámila plány na zpřísnění protiteroristických zákonů. Chce jít dokonce tak daleko, že je ochotna omezit lidská práva. „Pokud by nám v tom (účinnějším boji s terorem) lidská práva stála v cestě, tak je omezíme,“ prohlásila Mayová. Plán premiérky má podle Guardianu čtyři klíčové body. Porážku islamistické ideologie, regulaci kyberprostoru, vytlačení extremismu a nové protiteroristické zákony.

„Deportace se zárukou“ Mayová chce v rámci snahy o vytlačení extremismu z Británie rozšířit praxi takzvaných deportací se zárukou. Tento princip poprvé použila, když se jí jako ministryni vnitra podařilo deportovat radikálního klerika Abu Qatadu do Jordánska. Dohoda mezi Británií a Jordánskem stanovuje, že se Qatadovi dostane spravedlivého soudu. Nebudou také použity žádné důkazy, které by byly získány mučením. Kritici této praxe ovšem upozorňují, že se jedná o obcházení evropských závazků plynoucích z úmluvy proti mučení.

Zejména poslední bod vyvolává značné kontroverze. Mluví se o prodloužení maximální vazby bez obvinění ze 14 dní na 28 dní nebo o prodloužení zákazu vycházení až na 15 hodin. V úvahu také připadá rozšíření takzvaného nuceného vystěhování. V současnosti mohou úřady nařídit vystěhování do vzdálenosti až 200 mil od určitého místa. V novém návrhu se hovoří o zákazu vstupu na rušná místa, jako jsou centra měst nebo stadióny. To by znamenalo rozšíření systému satelitního sledování extrémistů.

Právní definice extremismu

Mayová klade důraz na kriminalizaci nenásilného extremismu. Ten bují zejména v kybernetickém prostředí. Extrémisté internet využívají, aby své myšlenky, které zpravidla nenaplňují podstatu trestného činu, rozšířili mezi širokou veřejnost. Britská premiéra chce prosadit nové mezinárodní dohody, které by přinutily poskytovatele internetových služeb a sociálních sítí předávat informace o takovémto podezřelém chování. S tímto nápadem naráží na podobný problém, jako mělo Japonsko. Pokud pro svůj plán najde dostatečnou podporu, může se inspirovat právě tam.

České protiteroristické zákony Od 1. února 2017 zná česká legislativa trestné činy financování terorismu, podpora a propagace terorismu vyhrožování teroristickým činem a účast na teroristické skupině. Jako teroristický útok chápe české právo útok na ústavní zřízení České republiky, s cílem narušit základní politickou, hospodářskou sociální strukturu Česka. Řadí se sem také nátlak a zastrašování vlády a obyvatel Česka. Za schvalování teroru a dalších podpůrných trestních činů hrozí pachateli až 12 let vězení.

