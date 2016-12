Zdarma nabídne o Vánocích parkování jen Praha 3, ostatní radnice zóny rušit nebudou

Změny začnou platit ve středu 21. prosince, respektive v pátek 23. prosince, a budou platit do začátku ledna. Modré parkovací zóny, které na základě parkovacích karet umožňují parkování obyvatelům příslušné městské části, platí v Praze 1, 2, 3, na části Prahy 5 a 6, v Praze 7 a 8 a dalších od centra odlehlejších místech. Placené parkování zruší o svátcích pouze žižkovská radnice. „Chceme vyjít vstříc občanům v období, kdy mají zvýšený počet návštěv,“ sdělila mluvčí úřadu Michaela Luňáčková. Výjimka bude platit od 23. prosince do 2. ledna. Praha 8 o parkování zdarma zatím nerozhodla, ale zvažuje jej.

Kromě modrých zón existují v metropoli ještě smíšené zóny, v nichž za určitých podmínek a za poplatek mohou zaparkovat i nerezidenti. Právě pro tyto zóny budou o Vánocích platit výjimky, a to na Vinohradech, Smíchově, v Dejvicích a Karlíně.

„Chceme lidem usnadnit přesuny a návštěvy v době vánočních svátků. Modré oblasti ale zůstanou vyhrazené rezidentům,“ řekl zástupce starosty Prahy 5 Martin Slabý (ANO). Řidiči bez parkovacích karet na Smíchově snáze zaparkují do 6. ledna. „Rozhodli jsme se vyjít vstříc přání občanů a pro návštěvníky i řidiče bez parkovacích oprávnění bude do 2. ledna možné zaparkovat ve smíšených zónách zdarma,“ uvedl také mluvčí Prahy 6 Martin Churavý. Vinohradská radnice navíc podle Martiny Klapalové požádala městskou policii o shovívavost v případě parkování v modrých zónách. „Nejde ovšem o nařízení, ale o doporučení. Bude záležet na každém strážníkovi,“ doplnila.

Praha 1: Chaos nechceme

Naopak Praha 1 a Praha 7 žádné změny neplánují. „Důvodem je především rozšíření parkovacích zón na Prahu 6 a Prahu 8 a z toho plynoucí obavy, že by rezidenti v případě přerušení zóny nezaparkovali,“ vysvětlil mluvčí holešovické radnice Martin Vokuš. „Platí, že parkování v centru města je nezbytné chránit po celý rok. V případě otevření zón všem by nastal chaos, a to Praha 1 v žádném případě nechce,“ informovala také mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Zóny platí v Praze od roku 1996 a letos byly rozšířeny na území Prahy 5 a 6. Na město kvůli zavedení zón podalo několik desítek obyvatel hromadnou žalobu. Proti zónám protestuje také Středočeský kraj, který zároveň kritizuje nedostatek záchytných parkovišť v Praze. Magistrát loni ze všech zavedených parkovacích zón získal 330 milionů korun.

