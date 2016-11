Hlavní město hledá parkování pro Středočechy, vytipovalo 62 míst

Obyvatelé Středočeského kraje začali své vozy nechávat v místech, kde modré zóny ještě nejsou. Tím podle magistrátu jednak omezují přístup k parkování rezidentům, často však také sami místo k odstavení svých aut hledají jen velmi těžko.

„Zadal jsem příslušným organizacím úkol, aby v co nejkratší době vytipovaly vhodné lokality, kde by mohla vzniknout P+R parkoviště, oslovili jsme i majitele pozemků. Již máme seznam potenciálních lokalit, který se bude průběžně aktualizovat. Byla zahájena jednání s majiteli pozemků, cílem je, aby se začalo stavět co nejrychleji. Do budoucna je třeba tato parkoviště co nejvíce provázat s MHD. Chci ale zdůraznit, že za ještě zásadnější prioritu než P+R považuji zvýšení parkovacích kapacit pro Pražany, a to hlavně na velkých sídlištích,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).

Vytipovaná místa pro P+R parkoviště jsou v celkem 26 městských částech. Například v Praze 6 je takových míst deset, v Praze 16 pět a v Praze 5 jsou to čtyři potenciální místa. Jejich kapacita se počítá od několika desítek automobilů až po zhruba tisícovku vozů na Dlouhé míli v Praze 6 nebo na Opatově v Praze 11. První záchytná parkoviště by měla začít fungovat již v řádu měsíců.

Mapování potenciálních lokalit se na magistrátu věnuje speciální pracovní skupina. „Smyslem vzniku skupiny je dát tomu řád,“ sdělil již dříve Dolínek. Prahu nedostatek parkovacích míst na parkovištích P+R trápí dlouhodobě. Současná, která leží v blízkosti nádraží či stanic metra, nabízejí zhruba 3000 míst. Záchytná parkoviště mají sloužit mimopražským řidičům, kteří přijedou do hlavního města a nemají možnost získat kartu do parkovacích zón, které začaly letos platit na území Prahy 5, 6 a 8.

Praha ohledně nedostatku záchytných parkovišť čelila například kritice Středočeského kraje. Region Prahu opakovaně vyzval, aby nezaváděla parkovací zóny na území Prahy 5 a 6 do doby, než budou vybudovaná záchytná parkoviště. Hejtmanství uvedlo, že zóny poškodí Středočechy, kteří dojíždějí do metropole za prací.

