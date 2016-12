Zákaz segwayů vyjde Prahu na více než čtyři miliony

Zákaz město schválilo v červenci. Kvůli chybějícím značkám jej ale nemohlo vymáhat. Jezdci se tak v historickém centru Prahy dál beztrestně pohybují. Na provoz vozítek segway si stěžují zejména radnice a obyvatelé centra. Proti zákazu se ovšem postavili provozovatelé vozítek, kteří služby nabízejí především turistům.

První zákazové značky se začaly v metropoli objevovat na konci listopadu. Zatím nejsou platné. Jezdci na vozítkách se jimi musí začít řídit až ve chvíli, kdy magistrát dokončí instalaci všech více než 600 značek. Stát by se tak podle nedávných informací mělo 10. prosince.

Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. Do té doby zákon na vozítka pohlížel jako na chodce. Následně Praha vydala vyhlášku, která zakazuje vjezd takzvaných osobních přepravníků. Z nich nejznámější je právě segway, patří mezi ně ale i minisegway nebo samovyvažovací jednokolka.

Celkem se v ulicích Prahy objeví 610 značek vymezujících zónu, v níž zákaz platí - vždy značka začátku zóny a z její druhé strany značka konce zóny. Cedule budou na 250 místech vždy u vjezdu do zóny. Zákaz se týká pražské památkové rezervace, celé Prahy 1, části Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné.

Čtěte dále: