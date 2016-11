Praha instaluje značky proti segwayům. Zákaz bude konečně moci vymáhat

„Jakmile budou všechny značky osazeny, předáme je do správy městské policie. Do té doby budou zneplatněny tím, že budou přelepeny bílým papírem,“ řekla mluvčí TSK Lišková.

Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. Do té doby zákon na vozítka pohlížel jako na chodce. Následně Praha vydala vyhlášku, která zakazuje vjezd takzvaných osobních přepravníků. Z nich nejznámější je právě segway, patří mezi ně ale i minisegway nebo samovyvažovací jednokolka.

Zákaz provozu vozítek může začít platit teprve tehdy, až budou přimontovány všechny značky a také uplyne 14denní lhůta od vydání takzvaného opatření obecné povahy magistrátem, které umožňuje značky rozmístit. Rozhodnutí vydal úřad ve čtvrtek 24. listopadu.

Celkem se v ulicích Prahy objeví 610 značek vymezujících zónu, v níž zákaz platí - vždy značka začátku zóny a z její druhé strany značka konce zóny. Cedule budou na 250 místech vždy u vjezdu do zóny. Jako první budou kompletně osazeny na Praze 7, kde je jich nejméně. Zákaz se týká pražské památkové rezervace, celé Prahy 1, části Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné.

Proti provozu segwayů bojovaly několik let zejména radnice v centru města. Na vozítka, na kterých jezdí nejčastěji turisté, si stěžovali nejen místní obyvatelé, ale i ti, kteří centrem prochází nebo zde pracují. Radnice Prahy 1 už zakázala vjezd na Kampu a Praha 2 zakázala jejich provoz v areálu Vyšehradu.

Proti zákazu se od začátku staví majitelé firem provozující segwaye. Asociace Segway ČR letos v červnu uvedla přes svou mluvčí, že zvažuje v případě zákazu provozu segwayů podání žaloby na Prahu. Ve sporu by se domáhala zaplacení vzniklých škod. Asociace sdružuje 25 firem.

