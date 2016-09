Praha za kampaň proti segwayům utratila statisíce

O zákazu jízdy dvoukolových vozítek v širokém centru Prahy rozhodlo vedení města v červenci. V ulicích ale stále chybí příslušné dopravní značky, zákaz tedy není vymahatelný. Jezdci jej nerespektují a metropolí dál jezdí bez omezení. Konkrétní termín, do kdy mají být zákazové značky osazeny, nebyl stanoven. Podle posledních informací tato situace potrvá pravděpodobně do listopadu. Asociace Segway ČR hodlá do té doby služby dál provozovat.

I přes nevymahatelnost zákazu se lidé v ulicích a MHD několik týdnů setkávají s plakáty hlásající heslo „segway no way“. Magistrát tím upozorňuje turisty na zákaz a možnou pokutu. Strážníci ale samotný provoz vozítek zatím pokutovat nemohou. Za umístění reklamy na 27 světelných poutačích zaplatil úřad jen za srpen 200 tisíc korun bez DPH. Dalších 108 tisíc bez DPH stál tisk a vyvěšení reklamy v metru a v tramvajích v období od poloviny srpna do poloviny září. Kampaň na letišti, která potrvá do listopadu, vyjde na 100 tisíc korun bez DPH. „Ve všech případech se jedná o zvýhodněné ceny. Běžné ceny jsou několikanásobně vyšší,“ uvedl Hofman.

Podle údajů z magistrátního jednání schválili radní zákaz bez náležité přípravy. Zatím totiž není jasné ani to, kdo a kolik zákazových značek vyrobí a kde přesně by měly být umístěny. Magistrátní skupina a Technická správa komunikací (TSK) teprve připravuje příslušný projekt. Instalace pevných dopravních značek tak může trvat řadu měsíců. Dočasným řešením by mohlo být přenosné značení. Takové značky se ale často stávají terčem vandalů, kteří je ničí nebo přemisťují. Radnice je navíc odmítají.

Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. Do té doby zákon na vozítka pohlížel jako na chodce. Na provoz vozítek, která si na cesty po památkách půjčují většinou turisté, si dlouhodobě stěžovali občané a radnice Prahy 1. Zákaz schválený radou se týká pražské památkové rezervace, celé Prahy 1, části Vinohrad, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné.

