Více laviček a fontán. Úpravy Václavského náměstí začnou v roce 2018

Spodní část Václavského náměstí má dostat novou podobu v roce 2018, úpravy by měly být hotové do tří až pěti měsíců. Prahu vyjdou na 150 až 200 milionů korun. Uvedlo to Sdružení Nového Města pražského. Praha 1 v září požádala o vydání územního rozhodnutí, jehož získání je podmínkou stavebního povolení. Náměstí se promění podle architektonického návrhu společnosti Cigler Marani Architects, úpravy se plánují roky.